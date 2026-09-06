Chiffres de légende : Raphinha en quête d'un record avec le Barça

Raphinha poursuit sa réussite offensive avec le Barça en ce début de saison 2026-2027, après avoir inscrit cinq buts jusqu'à présent, ce qui le place en tête des buteurs de l'équipe, devant Fermín López, auteur de trois buts, Lamine Yamal avec deux buts, et Ademi avec un but.

En participant à une nouvelle journée de Liga, la star brésilienne pourrait réaliser un exploit remarquable que seul un très petit nombre de joueurs du Barça sont parvenus à accomplir au cours de l'histoire du club.

L'attaquant brésilien signe un début qui pourrait être historique, ce qui n'est absolument pas chose aisée, après avoir marqué deux buts face à Elche, un but face à l'Athletic Bilbao et deux buts face au Rayo Vallecano, faisant ainsi trembler les filets lors de trois journées consécutives.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », treize joueurs dans l'histoire du Barça ont déjà marqué lors des trois premières journées, mais la liste se réduit à cinq joueurs seulement lorsqu'on atteint quatre et cinq matchs consécutifs.

Trois joueurs ont marqué lors des quatre premiers matchs consécutifs : Kubala lors de la saison 1953-1954, avec un total de 8 buts face à la Real Sociedad, Jaén, Valladolid et le Sporting ; Cayetano Ré lors de la saison 1964-1965, avec un total de 5 buts face à Las Palmas, l'Atlético, le Deportivo et Murcie ; et Cesc Fàbregas lors de la saison 2011-2012, avec un total de 4 buts face à Villarreal, la Real Sociedad, Osasuna et Valence.

Lorsqu'on atteint cinq matchs consécutifs, la liste ne compte plus que deux joueurs : César Rodríguez lors de la saison 1950-1951, après avoir inscrit 8 buts face à la Real Sociedad, l'Atlético, le Real Madrid, Murcie et Valence ; et Zlatan Ibrahimović lors de la saison 2009-2010, après avoir inscrit 5 buts face au Sporting, Getafe, l'Atlético, le Racing et Malaga, devenant également le premier joueur à disputer sa première saison en Liga et à réaliser cet exploit.



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Depuis le début du XXIe siècle, Lionel Messi est le seul joueur à posséder une série de quatre matchs officiels consécutifs durant lesquels il a marqué depuis le début de la saison.

Lors de la saison 2011-2012, la star argentine a marqué lors des deux matchs de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, inscrivant trois buts, puis a marqué un but face à Porto en Supercoupe d'Europe, avant de faire trembler les filets à deux reprises face à Villarreal lors du premier match de Liga.

Lors de la saison 2012-2013, Lionel Messi a marqué en Supercoupe d'Espagne, inscrivant deux buts face au Real Madrid, puis a marqué en Liga deux buts face à la Real Sociedad et à Osasuna.

En ce début de saison 2026-2027, Raphinha a porté son total à 5 buts, le Barça s'étant imposé face à Elche sur le score de 5-0, après que le joueur brésilien et Fermín López eurent inscrit chacun deux buts, en plus d'un but d'Ademi.

Lors du deuxième match face à l'Athletic Bilbao, Raphinha a de nouveau marqué, tandis que Fermín López a lui aussi fait trembler les filets, lors de la victoire sur le score de 2-0.

Lors du troisième match face au Rayo Vallecano, Raphinha a inscrit deux autres buts, tandis que Lamine Yamal a ouvert son compteur de buts cette saison en marquant lui aussi deux buts, le cinquième but du Barça étant venu d'un but contre son camp inscrit par erreur par Lejeune dans ses propres filets.