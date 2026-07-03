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Salvi Chievo

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Chievo Vérone : premier recrutement officialisé

Chievo Vérone
Mercato

L'AC ChievoVerona est heureux d'annoncer la signature du défenseur Matteo Salvi, né en 1999, qui s'est illustré la saison dernière sous les couleurs de Treviso. Ce défenseur central a inscrit 5 buts et s'est imposé comme un pilier de la meilleure défense du groupe C de Serie D, contribuant au titre de champion de son équipe.

Sa puissance physique, son excellent sens du placement et son expérience acquise notamment en championnat professionnel font de ce défenseur complet, qui culmine à 196 centimètres, un atout à la fois solide et imposant dans les deux surfaces.

Formé dans les centres de formation d’Empoli, de Pise et de la SPAL, il a ensuite porté le maillot de l’équipe Primavera de l’Atalanta.

En Serie C, il a totalisé 63 matchs sous les couleurs de Pontedera, Pistoiese, Union Clodiense et Grosseto. 

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