Chievo Vérone : Pellissier nommé directeur du club

Sergio Pellissier est nommé directeur du club de Chievo Vérone. Le club veronais, qui évolue en Serie D, prépare déjà la saison prochaine, dans la continuité de la nomination du directeur sportif Matteassi. Voici le communiqué officiel :





«L’A.C. ChievoVerona poursuit son développement dans la continuité et l’identité qui caractérisent le club depuis toujours.





Figure emblématique et leader charismatique des Gialloblù, Sergio Pellissier mettra son expérience, ses compétences et son attachement au club au service de la société en assumant le rôle de directeur du club, tout en conservant son poste de président d’honneur.





Dans ses nouvelles fonctions, il servira de trait d’union entre le club, le secteur sportif et l’équipe première, coordonnera les relations entre les différentes composantes de l’organisation, représentera le ChievoVerona lors des activités institutionnelles et contribuera au développement de ses réseaux sportifs et institutionnels. Figure de référence pour les joueurs, le staff et les supporters, il travaillera avec l’ensemble des services du club afin de renforcer la cohésion et de porter au quotidien les valeurs qui incarnent l’essence du ChievoVerona.





Son histoire est intimement liée à celle du club : en plus de 500 matchs officiels sous le maillot gialloblù, il a inscrit 139 buts et incarné toute une génération de supporters. Ses souvenirs les plus prestigieux incluent les campagnes européennes historiques, marquées par les confrontations avec le Levski Sofia et l’Étoile rouge, points d’orgue du parcours continental du club.





Après avoir raccroché les crampons, il a poursuivi son engagement pour les couleurs jaune et bleu, jouant un rôle clé dans la renaissance de l’A.C. ChievoVerona et dans la construction d’un projet ambitieux, fondé sur les valeurs qui font l’identité du club.





Avec cette nomination, le Club consolide le lien qui l’unit à l’une des figures les plus emblématiques de son histoire, convaincu que la passion, l’expertise et le leadership de Sergio Pellissier resteront des atouts essentiels pour le présent et l’avenir du ChievoVerona. »











