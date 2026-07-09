Chievo Vérone : Paloschi, une histoire sans fin : la prolongation de contrat est officielle

Alberto Paloschi prolonge son contrat avec le Chievo Vérone. L'ancien attaquant duMilan poursuit donc son aventure avec les « Scaligeri » : la prolongation est officielle. Voici le communiqué :





«PALOSCHI RESTE EN JAUNE ET BLEU

L'aventure d'Alberto Paloschi sous le maillot du Chievo se poursuit.





L'AC ChievoVerona annonce officiellement la prolongation d'une saison du contrat de son attaquant Alberto Paloschi.

L’attaquant « gialloblù » a conclu l’exercice précédent avec 11 réalisations, dont 2 décisives en barrages, auxquelles s’ajoutent 3 passes décisives.





Au total, il a disputé 270 matchs en Serie A, 65 en Serie B, 53 en Serie C et 10 en Premier League, et a défendu nos couleurs à 179 reprises.

L’avenir s’inscrit toujours en bleu et jaune. Bonne chance, Alberto ! »



