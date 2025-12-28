Cherki explique pourquoi il s'est moqué d'Haaland

L'international français a confirmé sa forme étincelante sous les ordres de Pep Guardiola, qui ont enchaîné une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues grâce à un succès 2-1 à City Ground.

Cherki offre un but et une passe décisive à City pour une victoire arrachée dans les dernières secondes.

En pleine confiance en Premier League et en Ligue des Champions, et déjà qualifiés pour les demi-finales de la Carabao Cup, les Citizens se sont déplacés chez Forest, entraîné par Sean Dyche, avec un moral au beau fixe après une série de résultats exceptionnels.

Lors d'une première mi-temps serrée et sans but, les hommes de Guardiola ont débloqué le score après la pause. Tijjani Reijnders a profité d'une passe astucieuse de Cherki pour tromper le gardien de Forest, John Victor.

Cependant, les hommes de Dyche, eux-mêmes en grande forme après avoir remporté trois de leurs six derniers matchs de championnat, ont égalisé six minutes plus tard grâce à un but d'Omari Hutchinson, son premier depuis son arrivée à Forest cet été.

En quête d'un héros pour prolonger ses récentes victoires contre Crystal Palace en Premier League, le Real Madrid en Ligue des Champions et Brentford en Coupe de la Ligue, City a de nouveau trouvé la faille. Cherki a décoché une superbe frappe entre les jambes de Morgan Gibbs-White, logeant le ballon au fond des filets.

Ce but, qui s'est avéré décisif, a permis à City de prendre provisoirement la tête du classement, avant de retomber à la deuxième place suite à la victoire 2-1 d'Arsenal face à Brighton & Hove Albion plus tard dans la journée.

L'international français ravi de montrer ses qualités face à Forest

Recruté cet été en provenance de Lyon (Ligue 1), Cherki a eu un impact considérable sur une équipe de City qui s'est brillamment remise de ses défaites consécutives contre Newcastle United et le Bayer Leverkusen fin novembre.

Après sa prestation héroïque, tant comme buteur que comme passeur décisif, face à Forest, Cherki porte ses statistiques à cinq buts et huit passes décisives cette saison, signant ainsi l'une des meilleures saisons pour un premier match en Angleterre.

Gonflé de confiance après avoir une nouvelle fois fait des merveilles pour City, Cherki était ravi de démontrer ses nombreuses qualités lors de cette victoire contre Forest, la quatrième consécutive à l'extérieur pour son équipe.

« On savait qu'en venant à Nottingham, ce serait compliqué car Forest est une très bonne équipe », a déclaré Cherki à l'émission Match of the Day de la BBC après le coup de sifflet final. « On est très fiers de cette victoire.

Je connais mes qualités. » J'ai fait une bonne passe à Tijjani Reijnders qui a conclu l'action à merveille. Je suis très fier de l'équipe, car c'est une victoire importante aujourd'hui. Quand on vient ici, on sait que Nottingham Forest est une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs. Je suis très fier d'avoir marqué pour mon équipe, car la saison est encore longue et nous avons besoin de tous les points.