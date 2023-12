Cherki à vendre, le PSG et Chelsea en alerte !

Rayan Cherki a été mis à disposition par Lyon pour 20 millions d'euros après avoir perdu les faveurs des dirigeants.

Lyon est prêt à vendre son meneur de jeu cet hiver, 12 mois seulement après avoir repoussé l'intérêt de Chelsea et du PSG. Selon Foot Mercato, les septuples champions de Ligue 1 ont fixé le prix à 20 millions d'euros, même s'ils espèrent une somme plus importante pour un jeune talent prometteur.

Cherki était considéré comme une future star il y a à peine six mois, et a été convoité par Chelsea, le PSG et West Ham à différents moments au cours des 12 derniers mois. Mais il n'a pas réussi à exploiter son potentiel cette année, ne délivrant qu'une seule passe décisive pour une équipe lyonnaise qui pourrait être reléguée en catastrophe de la Ligue 1.

L'ancien entraîneur de Lyon a critiqué Cherki le mois dernier, semblant ignorer le potentiel du meneur de jeu lors d'une conférence de presse : "Est-ce un joueur spécial ? C'est un joueur, ce n'est pas un joueur spécial. C'est un joueur comme les autres, avec des qualités supplémentaires. Mais il n'y a pas que les qualités techniques qui comptent, il y a aussi les qualités mentales et athlétiques. Il a d'énormes capacités techniques, mais il doit travailler sur les autres".

Le joueur de 20 ans espère participer au match de Lyon contre Toulouse. Reste à savoir s'il restera au club au-delà des deux prochains mois, le PSG et Chelsea étant susceptibles de se disputer sa signature s'il est autorisé à partir.