Cherki à Chelsea ? Le choix fort

Lyon est déterminé à conserver Rayan Cherki en dépit de l'intérêt de Chelsea, selon un rapport.

Les géants de la Ligue 1 sont actuellement surveillés par l'organisme de surveillance financière du football français qui demande des garanties financières au club suite à la reprise par John Textor. Cette situation a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Lyon pourrait devoir vendre certains de ses joueurs afin d'équilibrer ses comptes.

En effet, ces spéculations semblent avoir été confirmées ces derniers jours lorsqu'on a appris que Lyon serait ouvert à la vente de Castello Lukeba et que Romain Favre est proche de rejoindre Bournemouth. Rayan Cherki a également été évoqué comme un départ potentiel, le joueur de 19 ans étant pressenti pour remplacer Christian Pulisic à Chelsea.

The Guardian affirme cependant que Lyon n'a pas besoin de se débarrasser de ses talents pour trouver des fonds. De plus, les septuples champions de France sont déterminés à repousser les avances des Blues pour Cherki.

Cherki à Chelsea ?

Cherki est considéré comme l'un des plus grands talents du football français. Créateur à l'ancienne, doté d'un pied gauche en forme de baguette, le jeune homme de 19 ans aime battre les joueurs grâce à ses gestes techniques et soyeux.

Le milieu offensif a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives la saison dernière, ce qui a fait grimper sa cote. Selon les informations, Lyon ne laissera pas partir Cherki facilement, et il pourrait être vendu à un prix élevé si Chelsea est sérieux dans ses intentions de le recruter.