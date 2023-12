Cherki à Chelsea, l'incroyable retournement de situation

Rayan Cherki, cible de Chelsea, était de retour dans le onze de départ de Lyon aujourd'hui lors de la défaite 3-2 contre Lens.

L'attaquant avait été écarté de l'équipe par Fabio Grosso, mais maintenant que l'Italien a quitté le club, il a retrouvé sa place dans l'équipe.

Cherki était prêt à partir avec Gross, mais maintenant qu'il a quitté le club français, cela pourrait bien changer les choses.

Grosso avait déclaré à propos du jeune homme : "Ce n'est pas un joueur spécial, c'est un joueur comme les autres. C'est un joueur avec un potentiel extraordinaire, j'espère qu'il le concrétisera. Il a le destin entre les mains, on lui a donné des qualités incroyables, mais il peut encore progresser pour exprimer son potentiel."

Jérôme Rothen s'est ensuite exprimé sur la radio RMC, affirmant que le joueur avait pris beaucoup de choses de l'ancien sélectionneur.

"Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés qui m'ont dit que c'était peut-être l'un des pires entraîneurs qu'ils aient jamais eu", a déclaré Jérôme Rothen.

"Il s'est mis tout le monde à dos. Tout le monde parle de Cherki, mais il n'y a pas que Cherki.

"Rayan Cherki s'inspire beaucoup de Fabio Grosso, plus que les autres, ce qui est étonnant. Mais cela se voit dans ses actes, car il le met sur le banc et le punit. Dimanche, il l'a encore puni, mais il n'était pas le seul".

Quand Chelsea a-t-il été intéressé ? ?

Au cours de l'été, ESPN a rapporté que Chelsea s'apprêtait à faire une offre pour le jeune prodige lyonnais afin de remplacer Christian Pulisic, parti à l'AC Milan.

À l'époque, on pensait que Cherki souhaitait rejoindre Chelsea et qu'il coûterait environ 40 millions d'euros. Cherki est sous contrat jusqu'en juin 2025 après une prolongation automatique d'un an déclenchée en avril lorsqu'il a atteint 15 titularisations en Ligue 1.