Chelsea : Werner revient avec humour sur ses exploits face à Southampton

L'attaquant allemand, qui a inscrit son premier but en Premier League depuis février contre les Saints, a admis que les Blues ont eu un peu de chance.

Le buteur des Blues a fait part de son soulagement après avoir marqué contre Southampton, concédant que la première mi-temps "a été l'histoire de toute ma carrière à Chelsea" alors qu'il a vu un but refusé par la VAR.

Chelsea s'est hissé en tête du classement de la Premier League après une victoire difficile 3-1 à domicile contre Southampton samedi, grâce à des buts de Trevoh Chalobah, Werner et Ben Chilwell.

Werner a marqué son premier but en Premier League depuis février, et il a fait preuve d'une grande force de caractère en continuant à travailler dans le dernier tiers du terrain au lieu de baisser la tête après son but refusé en première période.

Werner pensait avoir donné une avance de 2-0 à Chelsea en s'élevant plus haut pour reprendre de la tête un centre de Callum Hudson-Odoi peu avant la pause.

Cependant, l'arbitre Martin Atkinson a finalement vérifié son écran de contrôle sur le terrain pour détecter une éventuelle faute dans la préparation du match et a annulé le but, à la grande stupéfaction de l'entraîneur Thomas Tuchel sur le banc de touche.

Le malheur de Chelsea s'est aggravé lorsque James Ward-Prowse a égalisé pour Southampton à l'heure de jeu, mais il a été expulsé pour un deuxième carton jaune quelques instants plus tard, et Werner s'est alors vu offrir une autre occasion de se distinguer.

L'attaquant allemand reprenait un centre de Cesar Azpilicueta pour redonner l'avantage aux Blues et couronner une prestation impressionnante, tandis que Chilwell complétait le score à une minute du terme.

Depuis qu'il a rejoint Chelsea en juin 2020 en provenance du RB Leipzig, Werner a toujours eu du mal à se montrer régulier, et il s'est montré découragé après un nouveau revers à Stamford Bridge.

Le joueur de 25 ans était heureux de voir sa persévérance récompensée, même s'il admet que les Blues ont eu de la chance de prendre les trois points contre une équipe des Saints tenace.

L'article continue ci-dessous

"J'étais très heureux de marquer et d'aider l'équipe", a déclaré Werner à Chelsea TV après le match. "En première mi-temps, c'était un peu l'histoire de toute ma carrière à Chelsea en un seul match ! Ce n'était évidemment pas si clair parce que l'arbitre a mis du temps à prendre sa décision. Peut-être 50/50. Nous devons l'accepter, j'ai dû l'accepter, et à la fin, j'étais heureux de pouvoir marquer à nouveau et nous avons gagné le match.

"C'est une victoire très importante après les deux dernières défaites. C'était un match très difficile pour nous parce que Southampton a très bien joué. Nous avons eu un peu de chance qu'ils aient concédé le carton rouge. Cela a ouvert beaucoup d'espace pour nous. Ils ont fait en sorte qu'il soit très difficile de se créer des occasions, mais dans l'ensemble, nous étions la meilleure équipe".