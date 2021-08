Chelsea, Werner commente le recrutement de Lukaku

L'attaquant allemand pense que la signature du joueur le plus cher de la Premier League ajoutera une nouvelle dimension à l'attaque des Blues.

Timo Werner a exprimé sa conviction que la présence de Romelu Lukaku à Chelsea l'aiderait à avoir un impact plus important dans le dernier tiers alors que l'attaquant de l'Inter se rapproche d'un retour à Stamford Bridge. Goal a annoncé que Chelsea avait conclu un accord pour re-signer Lukaku de l'Inter pour un montant record de 115 millions d'euros, le joueur de 28 ans devant s'engager dans un contrat lucratif pour cinq ans.

Romelu Lukaku devrait s'intégrer directement dans la formation de Thomas Tuchel à son arrivée dans l'ouest de Londres, ce qui suggère que le temps de jeu de Timo Werner pourrait être réduit en conséquence, mais il espère qu'ils pourront tous les deux mener l'attaque des Blues en 2021-2022. Werner dit qu'il a joué son meilleur football lorsqu'il avait un homme à ses côtés en attaque au RB Leipzig, qui l'a vendu à Chelsea pour 60 millions d'euros en juin 2020, et il est convaincu que Lukaku peut avoir un impact tout aussi positif sur son jeu.

"Il est probablement l'un des trois meilleurs attaquants du monde en ce moment", a déclaré l'attaquant allemand à Sky Sports lorsqu'il a été interrogé sur Lukaku. "Cela ne fait aucun doute. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'en dire trop sur lui. C'est un attaquant de classe mondiale qui profiterait à n'importe quelle équipe. Je pense certainement à Leipzig que cela m'a toujours aidé d'avoir un gros attaquant à mes côtés".

Lukaku, un complément idéal pour Werner

"Je pense que c'est toujours bien parce que je ne suis pas le plus grand et quand vous jouez seul devant, vous avez toujours l'attention d'un ou deux défenseurs. C'est une bonne nouvelle arme à avoir dans notre jeu quand vous savez que si vous jouez un long ballon, il le gardera. Et puis les joueurs rapides autour de lui peuvent déclencher - je pense que c'est bon pour n'importe quelle équipe", a ajouté l'attaquant allemand.

Lukaku n'a réussi à marquer lors d'aucune de ses 15 apparitions en compétition lors de son premier passage à Chelsea entre 2011 et 2014, mais s'est ensuite imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League après avoir été vendu à Everton. Manchester United a ensuite récupéré le Belge pour 84 millions d'euros en 2017, et il a marqué 42 buts en 96 sorties pour les Red Devils, sans jamais vraiment réussir à convaincre les supporters qu'il était assez bon pour être le N°9 du club à long terme.

Manchester United a finalement décidé de transférer Lukaku à l'Inter à la fin de la campagne 2018-19, Antonio Conte tirant ensuite le meilleur de lui à San Siro, où il a trouvé le chemin des filets 64 fois en 95 apparitions tout en devenant champion d'Italie. Werner, quant à lui, s'est imposé parmi les buteurs les plus efficaces de la Bundesliga lors de son séjour de quatre ans à Leipzig, mais n'a réussi à marquer que 12 buts lors de sa première campagne avec Chelsea.

Le joueur de 25 ans a également délivré 15 passes décisives en disputant plus de 50 matchs toutes compétitions confondues, aidant les Blues à conquérir la Ligue des champions, mais il espère retrouver sa meilleure forme devant le but aux côtés de Lukaku en tant que second attaquant sous les ordres de Thomas Tuchel, dans une équipe de Chelsea qui visera à remporter encore plus de titres cette saison.