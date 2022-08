Chelsea veut chiper le nouveau Vinicius au Real Madrid

Les jeunes prodiges brésiliens attirent les prétendants et pour Endrick Felipe, c'est déjà le cas.

Le jeune international brésilien de 16 ans a suscité l'admiration de plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette année, il a également fait le tour des plus grands stades d'Europe, peut-être en quête d'une future destination.

Mais la Premier League est entrée dans la danse et va sans doute rendre la vie difficile aux deux grands d'Espagne. Le journaliste brésilien Jorge Nicola rapporte que Chelsea a fait une proposition à Endrick et à sa famille, selon Diario AS. Le plan de carrière et les suggestions de Chelsea ont apparemment été bien accueillis.

Endrick pourrait bien faire ses débuts en Copa Libertadores cette saison avec Palmeiras, mais il est ouvert à un transfert en Europe prochainement. Si Chelsea parvenait à obtenir Endrick, il serait d'abord prêté à une autre équipe européenne, car les nouvelles règles mises en place après le Brexit empêchent les équipes britanniques de recruter des joueurs de moins de 18 ans.

Nul doute que Barcelone et le Real Madrid prépareront leurs propres propositions, s'ils ne les ont pas déjà prévues. Des cas comme celui de Vinicius Junior ou de Neymar Junior ont accru la crainte de passer à côté de la prochaine grande valeur du Brésil.