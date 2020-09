Chelsea va bénéficier du possible transfert de Boga à Rennes

Les Blues devraient recevoir des fonds alors que leur ancien milieu de terrain est proche d'être transféré à Rennes.

Le Stade Rennes a soumis une offre de 20 millions d'euros plus des bonus pour le milieu de terrain de Jérémie Boga, étant prêt à récolter les fruits de tout transfert potentiel. La directrice des Blues, Marina Granovskaia, a récemment transformé une clause de rachat de 15 millions d'euros sur Jérémie Boga en une clause de vente astucieuse qui verra Chelsea réclamer 10 à 15% des frais en cas de transfert.

Sassuolo a fixé un prix demandé de 30 millions d'euros pour Boga avec le trio de , , et Roma étant tous intéressés par le joueur de 23 ans, qui a impressionné au cours des deux dernières saisons dans l'élite italienne. L'ancien jeune joueur des Blues a marqué 11 buts en championnat au cours de la campagne 2019-2020, justifiant sa décision de quitter Stamford Bridge définitivement en 2018. Avant son déménagement en , Boga a été envoyé sur une série de prêts par Chelsea et a acquis une expérience précieuse en , La et en Championship.

Rennes favori, mais la concurrence est féroce

Un retour en pourrait également être encore sur la table pour le milieu de terrain, aurait également montré un certain intérêt pour obtenir ses services. Boga lui-même a hâte de quitter Sassuolo cet été et de se défier ailleurs après deux bonnes saisons. Dans l'état actuel des choses, Rennes se profile comme la destination la plus probable avec sa récente offre susceptible de pousser Sassuolo à envisager un transfert.

L'entraîneur du , Julien Stephan, a récemment exprimé son admiration pour Boga alors que l'équipe de cherchait à conclure un accord. "Je ne peux pas parler de chiffres. C'est tout simplement un joueur qui sort d'un très bon sort avec Sassuolo", a déclaré Stephan à Telefoot. "Il a des caractéristiques très intéressantes au niveau de sa pénétration, de son rythme et de sa capacité à terminer les actions. Nous le connaissons bien au club car il était prêté ici il y a quelques saisons. À l'époque, j'étais responsable de la réserve, on a fait connaissance, on se connaît".

"C'est un joueur qui est l'une de nos cibles potentielles, il y a une énorme concurrence avec de très grands clubs - nous verrons ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir", a ajouté Julien Stéphan. Le frère et agent de Boga a déjà admis l'intérêt de Naples avec un certain nombre d'équipes de désireuses de conclure un accord pour l'international ivoirien. Tout transfert potentiel pour Boga cet été se révélera bénéfique pour Chelsea, qui a dépensé beaucoup d'argent ces derniers mois pour Timo Werner et Ben Chilwell notamment.