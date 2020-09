Rennes – Julian Stéphan confirme son intérêt pour Jérémie Boga

Lors d'une interview accordée à Téléfoot La chaîne, Julien Stéphan a confirmé l'intérêt du Stade Rennais pour Jérémie Boga

Auteur d'une belle saison avec Sassuaolo, l'international ivoirien Jérémie Boga (milieu de terrain, 23 ans) est très courtisé. Et parmi les prétendants, on trouve le , club fréquenté par Boga lors de la saison 2015-2016 lorsque l'avait prêté au club breton.

Et cet intérêt du Stade Rennais a été confirmé par son entraîneur, Julien Stéphan, lors d'une interview accordée à Téléfoot La chaîne : « C'est simplement un joueur qui sort vraiment d'un passage très remarqué à . C'est un joueur qui présente des caractéristiques très intéressantes dans la percussion, dans l'élimination et aussi dans sa faculté à terminer les actions. On le connait bien au club puisqu'il a déjà fait un passage ici en prêt il y a quelques saisons. A l'époque, j'avais la responsabilité de l'équipe réserve, on a fonctionné ensemble sur certaines rencontres, on se connaît. C'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles, mais ce n'est pas le seul non plus. Il y a une énorme concurrence avec des clubs très très huppés, on verra ce qu'il en sera dans les jours et semaines à venir. »