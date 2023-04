Chelsea : Un nouveau comeback de José Mourinho ?

Chelsea aurait pris contact avec José Mourinho et l'aurait sondé au sujet d'un éventuel troisième mandat à la tête du club de Stamford Bridge.

Après avoir eu à sa tête deux entraîneurs lors de la saison 2022-2023, Chelsea va selon toute vraisemblance terminer la saison avec un entraîneur intérimaire, qui sera Frank Lampard. L'ancien meneur de jeu mythique, qui est déjà passé sur le banc de touche des Blues, va terminer la saison à la tête de Chelsea, laissant ainsi plus de temps aux dirigeants londoniens pour trouver leur nouvel homme fort.

Mourinho chapitre 3 ?

De nombreux noms ont été cités pour entraîner Chelsea la saison prochaine, mais un dernier plus surprenant, vient de sortir, celui de José Mourinho. Le Portugais est toujours tenu en haute estime par les supporters des Blues, avec trois titres de Premier League sur son brillant CV. Il a été suggéré qu'il pourrait revenir dans un environnement familier, alors que Chelsea est à nouveau à la recherche d'un nouveau patron.

Graham Potter a été licencié après seulement 31 matches à la tête de l'équipe, les Blues se traînant à la 11e place après deux fenêtres de transfert aux dépenses considérables. Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont considérés comme les favoris pour occuper un poste de premier plan, tandis que Frank Lampard est chargé de l'intérim et qu'il est question de faire revenir Antonio Conte.

Une short list assez longue

Alors que Todd Boehly et ses collaborateurs multiplient les pistes de recrutement, Relevo rapporte que José Mourinho a été contacté par les Blues alors que des questions se posent sur son avenir à l'AS Rome. Son compatriote Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur des Wolves, figure également sur la longue liste des candidats de Chelsea.

Mourinho connaît bien la vie en Angleterre, puisqu'il a également travaillé à Manchester United et à Tottenham. Il est considéré comme une option utile pour Chelsea car il aiderait à tirer le meilleur de plusieurs hispanophones et lusophones dans les rangs des Blues, tels que Joao Felix, Thiago Silva, Marc Cucurella, Kepa Arrizabalaga, Enzo Fernandez et Cesar Azpilicueta.

Pour rappel, à chaque fois qu'il est passé sur le banc de Chelsea, José Mourinho a gagné. Le Portugais a souvent touché du bout du doigt la Ligue des champions sans la gagner, mais a été sacré champion en Premier League à plusieurs reprises.