Chelsea : Tuchel veut profiter de la trêve pour déconnecter

Thomas Tuchel admet qu'il se réjouit de la "meilleure distraction" que constitue le fait de passer du temps avec ses enfants pendant la pause internationale de mars, alors que Chelsea est en proie à un chaos permanent en dehors du terrain. Ces derniers jours, Les Blues sont au milieu d'une phase de transition exacerbée par de lourdes sanctions à l'encontre du propriétaire Roman Abramovich en relation avec la crise russo-ukrainienne.

Tuchel a besoin de déconnecter

Le club de Stamford Bridge cherche actuellement un nouveau propriétaire, et Tuchel a réussi à maintenir son équipe concentrée sur les résultats sur le terrain, dans un contexte d'incertitude quant à la possibilité de terminer la saison. Mais avant le déplacement de son équipe en FA Cup à Middlesbrough ce week-end, il a reconnu qu'il appréciait une petite pause dans la folie de la situation. L'Allemand ne s'en cache pas : il a besoin de couper.

"Oui !", a déclaré l'entraîneur lorsqu'on lui a demandé s'il avait besoin d'une pause. "C'est mon chien et mes enfants, il y aura de longues promenades la semaine prochaine dans la forêt autour d'ici qui est magnifique et j'espère que le temps restera comme ça. Je fais les choses habituelles, je m'occupe des enfants, je les emmène à l'école et je les récupère. Être près d'eux est la meilleure distraction que je puisse avoir. J'ai appris à le faire, je devais le faire. J'ai trouvé cela très difficile au début en tant qu'entraîneur professionnel, j'ai beaucoup lutté avec ça en fait", a ensuite reconnu l'ancien technicien du Paris Saint-Germain.

Après le repos, l'espoir d'un rebond

"Tout le monde a besoin de se déconnecter, de respirer et de voir plus clair. J'ai dû l'apprendre par moi-même et je m'entraîne encore. Je dois être discipliné et, comme je l'ai dit, mes chiens et mes enfants m'aident comme source naturelle d'inspiration et de plaisir pour me calmer. Il faut prendre soin de soi pour ne pas s'y perdre totalement".

Lorsque Tuchel reviendra à la tête de Chelsea après une quinzaine de jours d'absence, le club pourrait bien avoir officiellement quitté l'ère Abramovitch pour faire place à de nouveaux propriétaires - et il espère que celui qui se retrouvera avec les clés de Stamford Bridge leur permettra de continuer à chercher l'argent. "Si quelqu'un achète un club pour une telle somme d'argent, alors il s'agit de se battre au plus haut niveau, de remporter des trophées, de gagner et d'être le meilleur possible", a-t-il ajouté. En attendant, les Blues doivent rester concentrés sur leurs prochains objectifs : ils affronteront le Real Madrid en 1/4 de C1.