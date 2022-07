Chelsea : Tuchel s'est trouvé un défenseur

Chelsea est toujours à la recherche de renforts pour Thomas Tüchel.

L'entraîneur a souffert de la perte de Christensen et Rüdiger - les deux joueurs partant à l'expiration de leur contrat - et craint de perdre également César Azpilicueta et Marcos Alonso. Malgré l'arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples, le coach allemand cherche désespérément à signer un autre défenseur.

Après une offre ratée pour Matthijs De Ligt, offrant à la Juventus un échange contre Timo Werner plus de l'argent liquide qui a été rejeté, Chelsea a de nouveau insisté sur le défenseur central de Séville, Jules Koundé. Les Blues, qui ont essayé de signer le défenseur français l'été dernier, ont été proches de le faire signer, mais font face à la concurrence de Barcelone et il semble que les Catalans vont gagner la bataille pour Koundé.

Après les tentatives ratées pour De Ligt et Koundé et l'échec des négociations avec Manchester City pour Nathan Aké, Chelsea a jeté son dévolu sur un quatrième défenseur central durant cette fenêtre de transfert. Selon le Daily Mail, Chelsea travaille sur la signature de Wesley Fofana de Leicester, après avoir perdu la foi pour obtenir Koundé. Fofana est sur une liste qui comprend d'autres cibles possibles : Kimpembe (PSG), Skriniar (Inter) et Gvardiol (RB Leipzig).

Les négociations pour Fofana ne devraient pas être faciles - et il ne serait pas bon marché.