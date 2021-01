Chelsea, Tuchel exclut des renforts en janvier

Le nouveau manager de Chelsea a affirmé qu'il n'a pas besoin de nouvelles recrues en cette période de mercato hivernal.

Thomas Tuchel ne voit pas la nécessité pour Chelsea de se lancer dans le marché des transferts pour les accords de fin janvier, le tacticien allemand étant satisfait de l'équipe qu'il a héritée de la part de Frank Lampard.

Un changement au niveau de la barre technique a été opéré à Stamford Bridge, avec les commandes de l'équipe passées de le relais étant passé d'un Anglais emblématique à un Allemand très apprécié. Lampard s'est fait remercier au bout de 18 mois passés au club. La légende des Bleus ayant été incapable de tirer le meilleur parti d’une équipe chèrement constituée.

Tuchel est maintenant chargé de répondre aux attentes du board londonien. Il aura notamment à sa disposition Kai Havertz et Timo Werner pour tenter de relancer la machine. L'ancien coach du PSG a aussi hâte de travailler avec ceux qui sont à sa disposition. Il est donc peu probable qu'il demande à Roman Abramovich des fonds supplémentaires à ceux qu'il a déboursés l'été dernier et qui sont de l'ordre de 250M€.

"Non, [pas de lacunes à combler] mais il m'est difficile de juger pour le moment", a déclaré Tuchel lorsqu'on lui a demandé s'il avait besoin d'ajouter du sang neuf au sein de sa formation. "Je suis très content de ce que j'ai vu jusqu'à présent. N'Golo Kante est revenu aujourd'hui, donc nous avons 22 joueurs et le gardien."

"Je ne vois pas trop de faiblesses. Je vais me concentrer sur nos points forts, la mixité de l'équipe est incroyable, entre des joueurs expérimentés, de grandes personnalités et de jeunes talents affamés. J'ai l'habitude de créer l'énergie et l'atmosphère spéciales dont vous avez besoin pour créer la possibilité de gagner tous les trois jours dans un championnat comme celle-ci. Nous allons construire une équipe contre laquelle personne ne veut jouer", a-t-il enchéri. Un sacré challenge.

Le premier match de Tuchel en tant que manager de Chelsea s'est terminé par un match nul 0-0 avec les Wolves. Un semi-échec qu'ils n'auront pas le temps de ruminer puisqu'ils se mesurent à Burnley, la formation en forme du moment en PL, dès ce week-end. Il y a beaucoup de travail à faire chez les Blues, mais le nouvel homme fort de l'équipe est enthousiasmé par les défis qui l'attendent.

A la question de savoir pourquoi il avait accepté de tenir un autre rôle exigeant, l'ancien patron du Borussia Dortmund a déclaré: "Pourquoi pas? C'était l'opportunité avec l'un des plus grands clubs du monde dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Nous avons senti que nous ne devrions absolument pas manquer la chance de rejoindre la famille Chelsea. C'était un choix assez facile."