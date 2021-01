Chelsea : à peine arrivé, Tuchel est déjà critiqué

Une personnalité influente du foot anglais se paye déjà Thomas Tuchel, qui vient tout juste d'arriver à Chelsea.

Thomas Tuchel a été désigné entraîneur de Chelsea en remplacement de Frank Lampard ce mardi et l'entraîneur allemand est déjà critiqué outre-Manche.

En effet, Harry Redknapp, 73 ans, et qui n’est autre que l’oncle de Lampard, a taclé l'ancien boss du BvB avant même son arrivée.

"J'ai entendu Gary Neville dire qu’il y allait avoir un autre grand manager dans la ligue, a tonné le technicien vétéran sur Sky Sports. Qui a dit que Tuchel est un grand manager? Gagner des titres au PSG en ne fait pas de vous un grand manager. Qu'est-ce que cela prouve? (…) Vous êtes obligé de gagner le championnat en France lorsque vous gérez le PSG. Seul le temps nous dira à quel point il est bon."

En effet, l'ancien joueur de désormais consultant Gary Neville s'est lui montré dithyrambique à l'égard de Tuchel.

"Il a géré dans de grands clubs et il a beaucoup d’expérience. Il connaît quelques-uns des joueurs qui sont actuellement à . C’est un autre top manager qui arrive en , a louangé l'ancien latéral des Red Devils. Au cours des dernières années, nous avons eu la chance avec des managers absolument exceptionnels. On le voit avec l'amélioration des performances des clubs en , avec Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino. Tuchel est un autre entraîneur qui a ce genre de pedigree, donc c'est un excellent ajout à la Premier League."

Alors que les noms de Julian Nagelasmann, de Massimiliano Allegri et d’Andiy Shevchenko ont également circulés dans la capitale anglaise, c'est sur l’ancien coach du PSG que Roman Abramovitch, le puissant propriétaire des Blues, a choisi de parier.

Tuchel retrouve donc un poste à peine un mois après son limogeage de Paris. De quoi oublier cette fin d’aventure en eau de boudin chez les champions de France. Le technicien de 47 ans va donc pouvoir relever un nouveau défi à la hauteur des ambitions et dans un autre grand championnat européen. Il a signé 18 mois plus une année en option.