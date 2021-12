Chelsea : Tuchel "désolé" pour Aubameyang

Auteur de seulement dix buts la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang continue d’être en manque d’efficacité cette saison avec quatre buts en quatorze apparitions sous les couleurs d'Arsenal. Auparavant si redoutable devant les buts, l'international gabonais cristallise les critiques pendant que les Gunners font du surplace et n’arrivent plus à se mêler à la lutte avec les cadors anglais.

Mais plus que son rendement, c’est bien son attitude qui commence à lasser en interne. Promu capitaine depuis l’arrivée de Mikel Arteta, l’ancien du Borussia Dortmund ne montre pas l’exemple et s’est rendu coupable d’un nouveau retard. Une indiscipline sanctionnée par Arsenal, qui a pris la décision de lui retirer le brassard comme l’a expliqué le club dans un communiqué mardi et de le tenir hors du groupe pour le match contre West Ham, ce mercredi soir. Présent en conférence de presse juste après l’annonce du club, Arteta a justifié cette décision, jugée difficile mais nécessaire.

"J’aurais bien aimé à ne pas avoir eu à la prendre, mais on n'a pas eu le choix. Pour le moment, il n’est plus dans l’effectif. On a pris une décision, et elle fait mal. Cela va prendre du temps pour cicatriser, pour qu’on digère la situation. Depuis que je suis ici, j’ai une bonne relation avec Auba, c’est pour ça que ça fait si mal. C’est une situation vraiment déplaisante", a regretté l'entraîneur Espagnol.

Thomas Tuchel ne veut pas "déranger"

Ancien coach de Pierre-Emerick Aubameyang au Borussia Dortmund, club dans lequel l'ancien de l'AS Saint-Etienne s'était réellement fait un nom en Europe, Thomas Tuchel a été invité à se pencher sur la situation particulière de son ex-protégé. En conférence de presse, l'entraîneur de Chelsea est resté mesuré.

"Je le ferai à un moment donné, mais je ne veux pas non plus déranger. Je pense qu'il a été un joueur très important pour moi, nous avions une relation très proche, jusqu'à aujourd'hui. Quand nous nous rencontrons, c'est toujours très, très agréable. Et je ne peux dire que les meilleures choses sur Auba en tant que joueur et en tant que personne. Je suis désolé pour lui qu'il ait des problèmes. Ce n'est pas l'endroit où il devrait être avec ses qualités et son caractère positif. Et je continue à y croire. Mais je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe dans son club maintenant, et pour cela je veux aussi montrer mon respect et ne pas être impliqué et juger ce qui est bien ou mal", a-t-il confié. Lucide.