Chelsea : Tuchel défend Jorginho avec une excuse étrange

Thomas Tuchel a offert une excuse bizarre pour l'erreur de Jorginho contre Manchester United, affirmant que la star de Chelsea était "dérangée" par les projecteurs à Stamford Bridge. Chelsea a manqué l'occasion de reprendre ses trois points d'avance en tête de la Premier League après avoir été tenu en échec 1-1 dimanche contre les Red Devils.



Manchester United : Carrick assure que Rangnick n'a pas eu d'influence sur contre Chelsea

Les visiteurs ont pris l'avantage dans des circonstances heureuses, Jadon Sancho profitant d'une erreur inhabituelle de Jorginho, mais l'international italien s'est rattrapé en égalisant sur penalty. A la 50e minute, Bruno Fernandes envoyait un dégagement en chandelle dans la moitié de terrain de Chelsea.

Les projecteurs de Stamford Bridge ont perturbé le contrôle de Jorginho

Le ballon est arrivé à Jorginho près du rond central, mais il a produit un mauvais premier contact qui a permis à Sancho de récupérer le ballon, de s'infiltrer dans le camp de Chelsea et de foncer sur le but d'Edouard Mendy. Jadon Sancho a ensuite utilisé Marcus Rashford comme un leurre avant de faire rouler le ballon dans le filet, laissant Jorginho la tête entre les mains.



Chelsea : inquiétude autour de Kanté et Chilwell

L'entraîneur de Chelsea, Tuchel, a pris la défense de Jorginho après le match, insistant sur le fait que sa concentration avait été affectée par la luminosité du stade. Il a également félicité le milieu de terrain pour avoir fait preuve de caractère en marquant le penalty des Blues, déclarant aux journalistes : "Il a mal jugé la situation et je pense qu'il a été fortement perturbé par les lumières. Cela arrive".

Tuchel satisfait de la mentalité de ses joueurs

"Il faut beaucoup de courage et de personnalité pour ne pas être affecté pendant le match et avoir le courage de tirer le penalty. Je suis très heureux qu'il l'ait fait", a ajouté le technicien allemand. Interrogé sur la performance globale de Chelsea, Thomas Tuchel a ajouté : "Je suis absolument heureux de ce que les joueurs ont mis en place".



"Nous avons eu tellement de récupérations de balles hautes, donc pouvons-nous peut-être créer plus d'occasions à partir de cette supériorité et de ces gains de balles ? Oui, peut-être. L'énergie est bonne, la qualité est bonne, et le résultat est le résultat. Aujourd'hui, ce n'était pas en notre faveur. Il aurait dû l'être mais nous devons l'accepter", a conclu l'entraîneur de Chelsea. Les Blues restent en tête de la Premier League devant Manchester City et Liverpool.