Chelsea tout proche d'un nouveau renfort défensif

A Chelsea, les négociations pour Kalidou Koulibaly seraient à un stade avancé. L'opération coûterait 40 millions d'euros.

Kalidou Koulibaly devrait devenir le deuxième renfort défensif de Thomas Tüchel dans les prochaines heures. Après les départs d'Andreas Christensen et d'Antonio Rüdiger, et avec la possibilité que César Azpilicueta et Marcos Alonso les suivent, Chelsea pourrait avoir besoin de reconstruire complètement son arrière-garde. La pierre angulaire de cette reconstruction sera l'imposant défenseur central de Naples, Koulibaly.

Les détails de l'accord ont été avancés par The Athletic, qui rapporte que Chelsea négocie avec Naples pour Koulibaly avec un montant de 40 millions d'euros. Alors que les discussions se poursuivent, un accord serait proche. En cas d'accord libre, l'international sénégalais deviendra la deuxième recrue de l'été des Blues après Nathan Aké, qui semble prêt à retourner dans son ancien club. Une troisième arrivée est également attendue.

Tüchel veut trois joueurs expérimentés pour reconstruire son arrière-garde malmenée. Une demande que le nouveau président Todd Boehly semble prêt à satisfaire. Une fois que Koulibaly et Aké seront sur les rangs, Chelsea s'attaquera aux prochains défenseurs sur sa liste : Joules Koundé (Séville), et Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain).