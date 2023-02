Chelsea : Touché aux ligaments, Thiago Silva sera absent pendant plusieurs semaines

Déjà en crise depuis plusieurs semaines, Chelsea vient de perdre Thiago Silva, blessé au genou, pour plusieurs semaines.

Malgré un nouveau recrutement XXL cet hiver, portant le total de ses dépenses à plus de 600 millions d'euros sur les deux derniers mercatos, Chelsea est en crise en ce début d'année 2023. Les hommes de Graham Potter n'ont remporté qu'un match depuis le début de l'année (le 15 janvier contre Crystal Palace, 1-0). Cela fait donc six matches que les Blues n'ont pas gagné, ils restent même sur trois défaites consécutives et pointent à une bien triste 10è place en Premier League.

Thiago Silva forfait pour plusieurs semaines

Et alors que l'infirmerie du club londonien est déjà bien remplie avec Raheem Sterling, Christian Pulisic ou encore Alejandro Broja, elle vient d'accueillir un autre cadre de son effectif. Sorti à la 19è minute lors de la défaite sur la pelouse de Tottenham (0-2) dimanche, Thiago Silva inquiète depuis. Touché au genou, l'international brésilien (113 sélections, 7 buts) a passé des examens complémentaires en ce début de semaine.

Et les résultats ne sont pas vraiment rassurants pour l'ancien Parisien. Comme l'indique le communiqué de Chelsea publié ce mardi, le défenseur de 38 ans est touché aux ligaments du genou gauche. Il devrait donc être absent pendant plusieurs semaines, un coup dur pour Potter avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund mardi prochain après la défaite (1-0) au match aller.