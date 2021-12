Chelsea - Thomas Tuchel : "N'Golo Kanté nous manque beaucoup"

Classé cinquième du dernier Ballon d'Or, N'Golo Kanté a été récompensé pour son année 2021 de haute volée. Impressionnant avec Chelsea, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions la saison dernière, l'international français n'est pourtant pas épargné par les pépins physiques.

Victime d'une rechute à un genou, l'ancien de Leicester est par exemple indisponible pour le déplacement de Chelsea à Saint-Pétersbourg, ce mercredi (18h45). Une absence qui pose problème à son entraîneur Thomas Tuchel, lequel a toujours besoin de son homme à tout faire au milieu de terrain. Présent en conférence de presse, le technicien allemand a donné des nouvelles de N'Golo Kanté, assurant que son équipe à la qualité pour s'imposer malgré l'absence de son couteau suisse.

"Il ne veut pas prendre de risque"

"Kanté a besoin de temps. Nous n'avons pas le sentiment que c'est à cause de son âge (30 ans) qu'il met plus de temps. Il est en général quelqu'un de prudent. Il prend soin de son corps. Il ne veut pas prendre de risque", a confié Thomas Tuchel, respectant le ressenti personnel de son joueur.

"Et je suis d'accord, c'est un surhomme. C'est celui qui fait la différence et que le monde entier veut pour son milieu de terrain. Il nous manque depuis longtemps. Pouvons-nous avoir de bons résultats sans N'Golo ? Oui, bien sûr, nous l'avons déjà prouvé. Mais c'est plus facile avec lui. Nous l'avons remis sur pied après sa dernière blessure. Ensuite, nous avons eu un accident, cela peut arriver. Ce n'est pas lié à l'âge ou à la surcharge, c'était juste un accident pendant un match", a ensuite ajouté l'entraîneur des Blues, déjà assurés de participer aux huitièmes de finale de Ligue des Champions.