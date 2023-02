Chelsea : Thiago Silva increvable ? Il prolonge à presque 40 ans !

Thiago Silva a signé un nouveau contrat avec Chelsea jusqu'en 2024 après que les deux parties aient trouvé un accord.

Les Blues ont confirmé que le vétéran brésilien a prolongé son contrat actuel et restera à Stamford Bridge jusqu'en 2024. Le défenseur a eu 38 ans en septembre dernier, mais il a montré peu de signes de ralentissement depuis qu'il a rejoint les Blues.

Bientôt 40 ans !

Le Brésilien aura bientôt 40 ans à la fin de la saison 2023-2024, mais depuis qu'il a signé en 2020, il n'a cessé d'évoluer. Depuis qu'il a été recruté en 2020, le défenseur central a montré qu'il n'avait jamais cessé d'évoluer et il a sans doute été le joueur le plus régulier des Blues sous les mandats de Thomas Tuchel et Graham Potter.

"Honnêtement, je suis tellement heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues", a-t-il déclaré au site officiel du club. "Quand j'ai signé mon premier contrat ici, c'était pour ne faire qu'un an. Maintenant, c'est déjà la quatrième ! Je n'aurais pas pu imaginer cela, mais c'est vraiment un moment très spécial pour moi de signer et de rester à Chelsea."

Non seulement le nouveau contrat de Silva reflète son importance pour l'équipe immédiate - étant l'un des premiers noms de Potter sur la feuille de match chaque semaine - mais sa capacité à guider la prochaine génération de jeunes défenseurs centraux est également primordiale. Benoît Badiashile, 21 ans, recruté en janvier, a déjà parlé de son expérience aux côtés de Silva, tandis que Trevoh Chalobah, diplômé de l'académie, a également évoqué l'influence du Brésilien dans le passé.

Le défenseur sera de retour en action pour les Blues lors de leur déplacement à West Ham, samedi, au coup d'envoi de la Premier League.