Selon Mundo Deportivo, Chelsea n'est plus dans la course pour recruter le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong.

Thomas Tuchel, qui s'exprimait après la défaite 3-0 du club londonien contre Leeds United, a déclaré que le club se concentrait sur son attaque plutôt que sur son milieu de terrain ou sa défense.

De Jong a débuté la victoire 4-1 du FC Barcelone sur la Real Sociedad à San Sebastian dimanche soir dans le rôle de numéro six normalement occupé par Sergio Busquets, suspendu. Il n'a pas passé une soirée des plus confortables et a été directement responsable de l'égalisation de la Real dans les dix premières minutes de la rencontre.

Mais il est toujours très apprécié par Xavi Hernandez et il sera utilisé cette saison si, comme prévu, il reste au Camp Nou. Chelsea et Manchester United ont été fortement sollicités pour le recruter cet été, mais il a toujours été déterminé à rester en Espagne. Il semble que son souhait ait été exaucé.