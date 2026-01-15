Chelsea : Rosenior évoque sa première recrue

L'ancien entraîneur, Enzo Maresca, n'avait jamais caché son désir de recruter un défenseur central cet été, suite à la grave blessure de Levi Colwill et au départ manqué de Dean Huijsen pour le Real Madrid. Rosenior affirme désormais que Chelsea sera sur le marché des transferts, mais uniquement pour « le bon joueur ».

Malgré leurs efforts pour recruter le défenseur central de Bournemouth, Huijsen, l'été dernier, le Real Madrid a finalement obtenu les services du jeune Espagnol. Pour ne rien arranger, début août, le titulaire en défense centrale, Colwill, s'est blessé au ligament croisé antérieur, une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison. Cela avait incité Maresca, alors entraîneur, à déclarer que le club londonien avait besoin de renforts en défense.

Il avait déclaré en août : « Le club sait exactement ce que je pense. Je pense que nous avons besoin d'un défenseur central. Nous cherchons une solution en interne, mais comme je l'ai dit, le club sait exactement ce que je pense. »

Une semaine plus tard, l'Italien est revenu sur ses propos, suggérant qu'ils pouvaient trouver des solutions au sein de leur effectif actuel.

Il a ajouté : « J'ai déjà dit que nous recherchions des solutions internes. Nous essayons de trouver des solutions internes. Je le répète. Peut-être devrais-je améliorer mon anglais. »

Suite à son départ de Chelsea en début de mois et à la nomination de son successeur, Rosenior, il semblerait que les Blues soient en train de se rallier à la vision de l'ancien entraîneur de Leicester City.

Selon le Telegraph, Chelsea est prêt à recruter un nouveau défenseur ce mois-ci, après avoir déjà ciblé des joueurs pour l'été. Le journal ajoute que les Blues avaient prévu de vendre au moins un défenseur pour faire de la place à un nouveau joueur la saison prochaine, mais qu'ils sont prêts à revoir leur stratégie s'ils parviennent à trouver le joueur idéal. Chelsea s'intéresse à des défenseurs centraux relanceurs, et le club de Stamford Bridge est notamment associé aux noms de Jérémy Jacquet et Jacobo Ramon, de Rennes. Les Blues cibleraient également au moins un nouveau milieu de terrain et un attaquant polyvalent cette année.

Interrogé sur les recrues de janvier, Rosenior a déclaré aux journalistes jeudi : « Si nous recrutons, il faut que ce soit le bon joueur. Il faut être patient. Je veux évaluer ce groupe. C’est vraiment très important pour moi. J’aime donner aux joueurs avec lesquels je travaille l’opportunité de faire de belles surprises. Nous avons encore le temps. Nous discutons quotidiennement, avec la direction, des transferts potentiels, aussi bien des arrivées que des départs, mais je dois aussi me concentrer sur les joueurs déjà présents. Si je pense que c’est le bon moment ou le bon joueur, alors nous prendrons la décision. »