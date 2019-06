Chelsea - Rencontre avec Lampard pour le poste d'entraîneur

Les Blues continuent de négocier pour un retour de l'ancienne légende du club comme entraîneur la saison prochaine pour remplacer Sarri.

a rencontré Frank Lampard pour discuter concernant le poste d'entraîneur en vue de la saison prochaine, alors que la se prépare à annoncer la nomination de Maurizio Sarri. Le technicien de Derby County est considéré depuis un moment comme le favori pour succéder à l'Italien, malgré plusieurs options étudiées par les dirigeants.

Les Blues ne retiendront pas Sarri, sur le point de retourner en et plus précisément à la Juventus après sa victoire contre Arsenal en finale de l'Europa League (4-1). L'ancien coach de verra son salaire augmenter de 5,6 millions d'euros annuels à 7 millions, tandis que Chelsea espère récupérer une compensation de 5 millions d'euros de la part des Bianconeri. Les deux clubs espèrent qu'un accord pourra être officialisé d'ici la fin de la semaine.

Parmi les cibles visées par Chelsea se trouve également l'entraîneur de la brillante , Erik ten Hag. Ce dernier serait toutefois réticent à l'idée de signer dans un club interdit de transfert pour les deux prochains mercatos. Le Néerlandais n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas puisque Massimiliano Allegri aurait également décliné, préférant prendre une année sabbatique.

continue de compter sur Javi Garcia pour la saison prochaine, alors que l'entraîneur de Nuno Espirito Santo et l'ancien du PSG Laurent Blanc sont toujours évoqués. Le champion du monde 1998 était déjà le plan B l'été dernier en cas d'échec du dossier menant à Maurizio Sarri, que Naples ne souhaitait pas voir partir.

D'autres annonces sont également attendues du côté de Stamford Bridge puisque Petr Cech, récemment retraité des terrains avec , devrait se voir attribuer un rôle dans l'organigramme du club. Il devrait récupérer une partie des responsabilités de l'ancien directeur technique Michael Emenalo, qui a quitté le club en novembre 2017 et qui n'a jamais été remplacé.

Marina Granovskaia, directrice générale, gardera la main sur les transferts tandis que Cech apportera son expérience et fera le lien avec le centre de formation. Le gardien de but tchèque serait le dernier d'une longue série de retours puisque Gianfranco Zola, Joe Cole, Paulo Ferreira et Didier Drogba ont tous un rôle dans le club.