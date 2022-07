Chelsea, Real Madrid ou Bayern, Gnabry a fait son choix

Serge Ganbry a fait un choix important selon le bien informé Fabrizio Romano.

Malgré l'intérêt que lui portent Chelsea et le Real Madrid, Serge Gnabry a signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich qui le gardera jusqu'à l'été 2027.

C'est ce que rapporte Fabrizio Romano, qui affirme que Gnabry a toujours voulu rester.

Madrid est potentiellement sur le marché pour un attaquant large cet été. Ils ont actuellement Rodrygo Goes et Marco Asensio comme principales options sur l'aile droite, mais on s'attend à ce que ce dernier parte pour de nouveaux horizons plus tôt que tard. Si et quand il le fera, ils ont pensé à Gnabry.

En effet, l'international allemand n'avait plus qu'un an de contrat et son avenir au Bayern était incertain. Mais cela semble s'éclaircir maintenant. Le joueur de 27 ans, qui a rejoint le Bayern à l'été 2017 en provenance du Werder Brême, est l'un des meilleurs attaquants du football européen. Gnabry, qui a marqué 20 buts lors des 34 matchs qu'il a disputés avec l'Allemagne, a un bilan qui s'élève à 64 buts et 40 passes décisives en 171 matchs pour le Bayern.