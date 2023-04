Le Real Madrid défiait Cheelsea en quart de finale retour de igue des champions, ce mardi soir. Et le Real s'est qualifié sans trembler.

Les Londoniens et les Madrilènes, tenants du titre, se retrouvaient ce soir six jours après le match aller qui a vu le Real Madrid gagner 2-0 au stade Santiago Bernabéu, grâce aux buts de Karim Benzema (21e) et Marco Asensio (74e) face à des Blues réduits à dix.

Rodrygo voit double

Ce match retour promettait donc d'être intéressant entre une formation reine de la C1 et une équipe en crise institutionnelle et sportive.

Chelsea a débuté a rencontre en allant menacer le Real dans son camp. Ce sont toutefois les Madrilènes qui ont eu les meilleures occasions.

Avec notamment un poteau signé Rodrygo à la 20e minute et une très grosse opportunité pour le vétéran Luka Modric vers la demi-heure de jeu.

On notera tout de même que les Blues ont failli ouvrir le score par Cucurella avant la pause.

Après le repos, le Real ouvrait la marque par Rodrygo. Lancé sur le flanc droit du Real en contre, le Brésilien arrivait à droite de la surface de Chelsea et centrait fort au sol. Benzema ne touchait pas la balle aux six mètres, Vinicius Jr récupérait à l'opposé et rendait à Rodrygo qui ouvrait le score du gauche.

Voilà qi ne faisait pas les affaires des Blues... Peu après l'heure de jeu, Enzo Fernandez se signalait avec une frappe pure du gauche, en angle fermé dans la surface du Real Madrid. C'était sans compter l'inspiration signée Thibaut Courtois.

Rodrygp allait sceller le destin de la rencontre avec un doublé personnel à dix minutes du terme, suite à un excellent travail de Valverde.

Et plus rien n'allait être marqué dans cette partie et le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois dans le dernier carré de la C1, sa compétition de prédilection !