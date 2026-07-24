Chelsea rafle la cible d'Arsenal pour 52 millions de livres sterling

Chelsea s'apprête à opérer d'importants changements dans sa ligne défensive lors de la fenêtre estivale des transferts, après s'être rapproché de la conclusion de l'une de ses transactions défensives majeures, alors que plusieurs défenseurs du club s'apprêtent à quitter Stamford Bridge, dans le cadre d'une reconstruction de l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le défenseur français Maxence Lacroix a fixé la date de sa visite médicale avec Chelsea, aujourd'hui, en vue de finaliser son transfert en provenance de Crystal Palace dans le cadre d'une opération estimée à 52 millions de livres sterling, selon les informations du journal britannique « The Sun ».

Le défenseur français, âgé de 26 ans, s'est imposé comme l'une des principales cibles du club londonien lors du présent marché des transferts, dans un contexte où le nouvel entraîneur Xabi Alonso souhaite renforcer l'arrière-garde avec des éléments dotés de qualité et d'expérience.

L'expérience considérable de Lacroix en Premier League a constitué l'un des facteurs les plus importants ayant poussé la direction de Chelsea à accélérer les négociations pour boucler l'opération, le joueur étant considéré comme un renfort immédiatement opérationnel dès le premier jour.

Dans le même temps, Arsenal s'était renseigné sur la possibilité de recruter Lacroix avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, profitant de l'absence du défenseur français William Saliba en raison d'une blessure qui devait l'écarter pour une longue période, mais le club londonien n'a pas formulé d'offre officielle pour conclure la transaction.

Crystal Palace réclamait 60 millions de livres sterling en échange du départ de son défenseur, tout en tenant à obtenir un montant d'au moins 52 millions de livres sterling, soit le même chiffre que Tottenham a versé à Brighton pour recruter le défenseur Jan Paul van Hecke plus tôt cet été.

Durant son parcours avec Crystal Palace, Lacroix a remporté trois titres : la Coupe d'Angleterre, la Ligue Europa Conférence et le Community Shield, confirmant ainsi son statut de l'un des défenseurs les plus en vue du football anglais ces derniers temps.

Dans le même ordre d'idées, Chelsea a également manifesté son intérêt pour le recrutement du défenseur anglais John Stones, devenu libre de tout contrat, dans un contexte où Xabi Alonso souhaite ajouter à l'effectif des éléments de leadership dotés d'une grande expérience.

À l'inverse, il semble que plusieurs défenseurs se rapprochent d'un départ de Stamford Bridge lors du présent marché des transferts, selon ce qu'a rapporté le journal The Sun.

Trevoh Chalobah, l'un des produits de l'académie de Chelsea, a reçu des offres pour rejoindre le club italien de Côme, dirigé par l'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas, ancienne star de Chelsea.

Axel Disasi, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Ham United, suscite quant à lui l'intérêt de plusieurs clubs européens, au premier rang desquels l'AC Milan, tandis que sa valeur marchande est estimée à environ 25 millions de livres sterling.

Ces mouvements confirment que Chelsea avance à pas rapides pour reconstruire sa ligne défensive, que ce soit par le recrutement de nouveaux éléments ou par le départ de plusieurs joueurs, dans le cadre du projet de Xabi Alonso visant à bâtir une équipe capable de rivaliser avec force la saison prochaine.