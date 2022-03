Chelsea : Quatre offres encore en lice pour le rachat

Chelsea a informé les futurs propriétaires potentiels du club qu'ils ont progressé vers la prochaine étape du processus de rachat, rejetant toute une série d'autres offres.

La vente des Blues, gérée par Raine Group, semble entrer dans sa phase finale avec au moins un quatuor d'options toujours en lice, dont le consortium dirigé par Todd Boehly, propriétaire des Los Angeles Dodgers, avec un apport du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et de l'entrepreneur britannique Jonathan Goldstein.

Stephen Pagliuca, copropriétaire de l'Atalanta, a également atteint le stade de la présélection, tout comme l'offre de Harris Blizter Sports & Entertainment, copropriétaire de Crystal Palace, soutenu par l'ancien président de Liverpool, Sir Martin Broughton, et le président de World Athletics, Lord Sebastian Coe, ainsi que l'offre de la famille Ricketts, propriétaire impopulaire des Chicago Cubs.

Qui a manqué le coche ?

L'offre de Nick Candy, qui bénéficiait du soutien d'un groupe sud-coréen pour un milliard de livres et de Tifosy Capital and Advisory de Gianluca Vialli, est désormais hors course.

Par ailleurs, le statut de Centricus, la société d'investissement internationale basée à Londres qui avait fait une offre proche de 3 milliards de livres (4 milliards de dollars), n'est pas encore confirmé.

Comme l'a d'abord révélé GOAL, le Saudi Media Group n'est pas en lice malgré une "offre compétitive".

Le propriétaire des New York Jets, Woody Johnson, serait également hors course, tandis que d'autres offres n'auraient pas fait part de leur intention d'acheter le Chelsea FC.

Malgré l'échec de la procédure, certaines des parties intéressées seraient prêtes à rejoindre les négociations par l'intermédiaire des offres privilégiées.

Saudi Media Group et Catalina Kim de C&P Sports Group, qui dirige l'influence coréenne autour de Candy, sont tous deux prêts à offrir leur soutien supplémentaire aux consortiums retenus.

Que se passe-t-il maintenant ?

Les offres retenues seront examinées de manière beaucoup plus approfondie et feront l'objet d'une vérification des antécédents de toutes les personnes impliquées dans le processus et de l'origine de leur argent.

L'idée est d'avoir une vision claire et de faire preuve de "diligence raisonnable" sur les futurs propriétaires potentiels du Chelsea FC.

Bien qu'il y ait un désir de terminer le processus rapidement, il pourrait encore prendre un certain temps pour choisir un propriétaire potentiel.

Le conseil d'administration de Chelsea, composé de Marina Granovskaia, Bruce Buck, Eugene Tenenbaum et David Barnard, décidera en dernier ressort du futur propriétaire du club.

Le groupe Raine n'est pas censé faire le choix et ne fait que conseiller. Entre-temps, le gouvernement britannique est impliqué, mais uniquement pour s'assurer qu'aucun argent ne va au propriétaire sanctionné Roman Abramovich, le produit de la vente devant être versé sur un compte bloqué ou à une œuvre de charité.

Les Blues espéraient avoir un nouveau propriétaire avant leur prochain match contre Brentford après la trêve internationale, mais c'est très peu probable maintenant.

Le processus doit être achevé avant le 31 mai, sinon il pourrait avoir un impact négatif important sur les finances du club de l'ouest londonien.