Chelsea prolonge son début mitigé sous Xabi Alonso ; Henderson copieusement sifflé

Chelsea n’a pas réalisé une bonne opération vendredi soir en Premier League. L’équipe de Xabi Alonso s’est inclinée 3-0 sur le terrain de Brentford et reste bloquée à 7 points après 5 matches. Grâce à cette victoire, Brentford occupe une belle troisième place.

À Chelsea, il n’y avait pas de place dans le onze de départ pour Jorrel Hato. Il a dû céder sa place à Pep Chavarria, arrivé du Rayo Vallecano, qui a laissé une bonne impression.

Jordan Henderson et Valentin Barco ont bien débuté la rencontre, et cela s’est clairement entendu. Les deux joueurs ont été copieusement sifflés dès la première minute au Gtech Community Stadium.

Henderson parce qu’il a soudainement rejoint Chelsea librement cet été, et Barco parce qu’il avait brandi, après la demi-finale de la dernière Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine (1-2), une banderole avec un texte sur les îles Falkland.

En première période, puis pendant une grande partie de la seconde, il ne s’est pratiquement rien passé. À l’heure de jeu, les deux équipes affichaient un expected goal inférieur à 0,4.

Après un peu plus d’une heure de jeu, Brentford a tout de même pris l’avantage. Un corner a été dévié au second poteau, puis remis de la tête par Jannik Schuster, avant que Jaidon Anthony ne conclue facilement.

Lorsque Chelsea a ensuite tenté de pousser, Brentford a eu beaucoup d’espaces pour se montrer dangereux en transition. Mikkel Damsgaard s’est retrouvé avec Kevin Schade et Igor Thiago face à deux défenseurs, mais l’occasion a été mal négociée.

Peu après, Brentford a tout de même doublé la mise. Schade a été lancé seul face au gardien de Chelsea Emiliano Martínez, mais il a tiré directement sur l’Argentin. Le rebond a ensuite été repris, heureusement pour Schade, par Thiago.

Dans la phase finale, la situation a encore empiré pour les Blues. Un centre à ras de terre de Schade a été dévié, puis repris au second poteau par Fabio Carvalho. Score final : 3-0.