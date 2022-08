L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone est loin d'être clair.

Chelsea souhaiterait s'attacher les services du joueur de 33 ans et serait prêt à faire une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Pour l'instant, il n'y a aucune offre sur la table. Bien que les deux clubs se soient entretenus, le club anglais attend avant de prendre une décision définitive.

Si une offre devait se concrétiser, le FC Barcelone bénéficierait d'un afflux de liquidités qui irait directement dans son bilan, Aubameyang étant arrivé gratuitement.

Xavi espère que l'attaquant restera à sa disposition, mais il connaît la situation financière actuelle du club et comprend qu'une vente serait trop belle pour être refusée.

De plus, l'objectif principal du FC Barcelone est actuellement de réduire sa masse salariale afin d'enregistrer Jules Kounde.

Le FC Barcelone et la Juventus sont toujours en pourparlers pour le départ du joueur, et bien que les deux parties soient proches, il n'y a pas eu d'accord pour le Néerlandais, à qui il reste un an de contrat.