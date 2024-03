Chelsea : Pochettino y croit à mort

Mauricio Pochettino a déclaré que son équipe de Chelsea devrait être quatrième de la Premier League et qu'elle pourrait un jour remporter le titre.

Pochettino a affirmé que "les données d'aujourd'hui" prouvaient la qualité des performances de son équipe et que le classement ne reflétait pas cette réalité. L'entraîneur des Blues a fait l'objet de vives critiques de la part de ses propres supporters, mais il reste persuadé que son équipe est sur la bonne voie pour remporter un titre dans un avenir proche. La pression monte après les investissements massifs de l'été, mais Pochettino appelle à la patience.

Avant le match de samedi contre Burnley, Pochettino a déclaré: "Nous savons ce que nous faisons et un jour, nous gagnerons la Premier League. Si ce n'est pas le cas, un autre entraîneur arrivera pour le faire, car ce processus doit se dérouler de la meilleure façon possible. Les données d'aujourd'hui nous placent dans le tableau des quatre premiers. Mais pour différentes raisons, nous n'y sommes pas."

Pochettino ne convainc pas

"Il est facile de trouver des données et des chiffres pour tuer quelqu'un. Mais lorsque les données sont bonnes et que, pour différentes raisons, elles reflètent que nous n'obtenons pas les résultats que nous méritons, nous devons avoir confiance dans le processus."

Pochettino sait mieux que quiconque que le football est souvent une affaire de résultats et qu'en fin de compte, le nombre de points est la donnée la plus importante. Même s'il affirme que Chelsea devrait être dans les quatre premiers, il lui manque 17 points pour atteindre les 56 points de Villa et il n'a pas l'ambition de se qualifier pour l'une des places européennes cette saison, sans parler de la Ligue des champions. Si l'équipe de Pochettino perd encore des points et s'éloigne encore plus face à Burnley, la hiérarchie de Chelsea, toujours instable, pourrait être moins convaincue par son argument.