Chelsea : Pochettino taillade ses joueurs

L'entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, admet que lorsque le niveau de son équipe est abyssal après la raclée infligée par Arsenal (5-0).

Chelsea a été battu à l'Emirates mardi soir grâce à des buts de Leandro Trossard et à un doublé de Ben White et Kai Havertz.

Les Blues étaient privés de leur meilleur buteur Cole Palmer pour cause de maladie, mais cela n'explique pas leur défaite lamentable dans le nord de Londres. Le manager des Blues Mauricio Pochettino a reconnu que son équipe pouvait parfois être médiocre.

"Nous sommes raiment mauvais"

Lors de sa conférence de presse d'après-match, il a déclaré : "Peut-être qu'avec lui, l'équipe d'aujourd'hui pourrait être dans la même situation. Mais bien sûr, [Cole] Palmer travaille bien pour nous et c'est le seul joueur dont nous disposons pour relier toutes les lignes de l'équipe. Quand un tel joueur vous manque, ce n'est pas facile. C'était une bonne occasion pour certains joueurs de se mettre en avant. Nous faisons preuve d'inconstance et c'est pour cela que nous en sommes là. Nous sommes capables d'avoir une performance extraordinaire [contre Man City] et ensuite une performance comme celle-là. Quand nous avons des mauvais jours, nous sommes vraiment mauvais."

Après une bonne série de résultats, la saison de Chelsea menace de s'effondrer à nouveau. Malgré une prestation encourageante en demi-finale de la FA Cup face à Manchester City, les Blues sont condamnés à terminer la saison sans trophée et cette déroute face à Arsenal pourrait compromettre leurs chances de se qualifier pour l'Europe, Manchester United, septième, ayant trois points d'avance sur les Blues à six journées de la fin du championnat. Une fois de plus, la pression pèse sur Pochettino.