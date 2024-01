Chelsea : Pochettino joue les bourgeois

Mauricio Pochettino insiste sur le fait que Chelsea n'aura pas à vendre pour acheter en janvier, alors qu'il cherche à renforcer son équipe.

Pochettino a affirmé que Chelsea n’aurait pas besoin de céder des joueurs pour trouver des fonds pour de nouvelles recrues ce mois-ci. Le club a dépensé plus d’un milliard de livres depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont racheté les Blues, et d’autres recrutements ont été évoqués ce mois-ci, notamment celui d’Ivan Toney (Brentford) et de Victor Osimhen (Naples).

Interrogé sur la perspective de vendre pour acheter, Pochettino a répondu : « Non, ce n’est pas comme ça. Comme vous le savez, il y a trop de rumeurs autour des clubs. Ce n’est pas ce qu’ils me traduisent. Il n’est pas nécessaire de vendre pour acheter certains joueurs. »

L'article continue ci-dessous

L’investissement remarquable de Chelsea jusqu’à présent n’a pas encore porté ses fruits sur le terrain. L’équipe de Pochettino se traîne actuellement à la 10e place du classement de la Premier League, à 12 points d’Arsenal, quatrième, et à 17 points du leader Liverpool. Elle est plus proche de la zone de relégation que de la première place. Les Blues affronteront Middlesbrough en demi-finale aller de la Carabao Cup cette semaine. Ils reprendront le chemin de la Premier League samedi contre Fulham.