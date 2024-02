Chelsea : Pochettino bombe le torse

Mauricio Pochettino a assuré qu'il était "plus détendu que jamais" après la victoire convaincante de Chelsea sur Aston Villa en FA Cup mercredi.

L'Argentin a vu la pression monter d'un cran au cours des dernières semaines, après deux performances décevantes contre Liverpool et les Wolves en l'espace d'une semaine. Mais son équipe a réagi de manière convaincante mercredi soir en dominant Aston Villa et en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup. Pochettino a déclaré qu'il n'écoutait pas les bruits en dehors du terrain et a de nouveau insisté sur la nécessité de faire preuve de patience avec une équipe incroyablement jeune.

L'entraîneur de Chelsea a déclaré à ITV après la victoire 3-1 : "D'autres choses m'inquiètent dans la vie, mais pas le football. Aujourd'hui, j'étais plus détendu que jamais car je savais que l'équipe allait être performante. Vous savez quand les joueurs sont avec vous et qu'ils se soucient de vous. Je l'ai senti après [la défaite contre] les Wolves. Nous parlons de la plus jeune équipe de Premier League, mais les attentes sont si élevées. Il est normal que les joueurs ressentent parfois la pression d'être dans les quatre premiers et de se battre pour de grandes choses. Ce n'est pas facile à gérer. Nous y croyons à 200 %, il y a peut-être des bruits autour de nous, mais c'est le football.

Chelsea ne convainc toujours pas

Le "bruit" dont parle Pochettino a éclaté dans tous les coins de la base de supporters de Chelsea après la terrible défaite 4-2 de dimanche à domicile contre les Wolves. Les fidèles de Stamford Bridge n'ont pas hésité à manifester leur désapprobation, non seulement en huant, mais aussi en scandant les noms de l'ancien entraîneur José Mourinho et de l'ancien propriétaire Roman Abramovich. Les supporters des Blues ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement et ont été rejoints par Belle, la femme de Thiago Silva. Pochettino a depuis minimisé cette querelle.

Le but d'Enzo Fernandez en seconde période signifie que ses trois derniers buts pour Chelsea ont été marqués en coupe (contre Preston au troisième tour de la FA Cup et contre Middlesbrough en demi-finale retour de la Carabao Cup).