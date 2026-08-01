Chelsea s'apprête à récompenser son attaquant João Pedro par un nouveau contrat, après que le joueur âgé de 24 ans a rejoint les rangs des Blues en provenance de Brighton l'été dernier via un transfert dont le montant a dépassé les 50 millions de livres sterling. Il avait alors signé un contrat de sept ans, courant jusqu'en 2032.

Selon le journal britannique « The Athletic », des sources bien informées ont précisé que l'international brésilien est sur le point de recevoir une récompense se traduisant par une amélioration des conditions de son contrat actuel.

« The Athletic » avait rapporté au mois de juin que João Pedro s'était imposé comme un joueur suscitant l'intérêt du Barça, tandis que Chelsea a pris conscience de l'intérêt des autres clubs, ce qui l'a conduit à classer le joueur parmi ceux qu'il considère comme n'étant pas à vendre cet été.

João Pedro n'est pas le seul joueur des rangs de Chelsea censé bénéficier d'un nouvel accord dans les semaines à venir.

João Pedro a inscrit 23 buts et délivré neuf passes décisives en 53 matches disputés lors de sa première saison avec Chelsea, s'imposant comme le premier choix en attaque de l'équipe. Il a également été désigné meilleur joueur de la saison à Chelsea par « The Athletic ».

Le joueur a décrit sa dernière saison comme l'une des meilleures de sa carrière footballistique lors d'un entretien accordé au club au mois d'avril, déclarant : « Je suis extrêmement heureux. Je pense que ce fut l'une des meilleures saisons de ma vie. Je pense que les attentes placées en moi étaient élevées, alors j'essaie toujours de garder un état d'esprit tourné vers l'avant pour aider mes coéquipiers. »

L'attaquant a également disputé 8 matches avec la sélection du Brésil, mais il a été écarté de la liste de l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la participation à la Coupe du monde 2026.

João Pedro a marqué un triplé en l'espace de neuf minutes lors de la victoire de Chelsea en match de préparation sur le score de six buts à quatre face au Western Sydney Wanderers, le 28 juillet.