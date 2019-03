Chelsea - Olivier Giroud : "L'Europa League est notre dernière chance de gagner quelque chose"

Olivier Giroud a inscrit un triplé lors de la victoire de Chelsea sur la pelouse du Dinamo Kiev en Ligue Europa ce jeudi soir.

s'est largement qualifié ce jeudi soir pour les quarts de finale de la , en s'imposant en sur la pelouse du Dinamo Kiev (5-0), un succès qui confirme celui acquis lors du match aller à Stamford Bridge la semaine passée (3-0). Un match dans lequel Olivier Giroud, une nouvelle fois titulaire pour une affiche européenne, s'est illustré en inscrivant un triplé, devenant ainsi le meilleur buteur de la compétition, avec 9 réalisations.

L'attaquant, qui a donc vécu une belle journée après avoir été appelé par Didier Deschamps en sélection, est revenu après la rencontre sur sa prestation sur le site internet du club, avant de se projeter sur la suite. "Notre objectif ce soir était de gagner le match. Je suis très content des buts que j'ai marqué et de la passe décisive que je donne à Callum [Hudson-Odoi]. C'était une très bonne performance de l'équipe aujourd'hui."

"Dans la deuxième partie [de saison] je joue surtout, si je puis dire, dans des matches de Ligue Europa, donc c'est pour ça que je marque beaucoup moins de buts en championnat," poursuit celui qui est désormais devancé dans la hiérarchie des attaquants par Gonzalo Higuain, qui a remplacé Alvaro Morata lors du mercato hivernal.

La Ligue Europa "est un gros objectif pour nous, notre dernière chance de gagner quelque chose. Nous voulons nous qualifier pour la la saison prochaine. Nous devons terminés dans le Top 4 [de ], mais nous voulons gagner la Ligue Europa, c'est l'objectif. Il y a quelques grosses équipes encore donc c'est très intéressant de continuer cette compétition."

Enfin, le champion du monde s'est prononcé sur son but préféré de la soirée, lui qui a marqué une fois du droit, une fois du gauche et une fois de la tête. "Peut-être le deuxième parce que Marcos [Alonso] me met le ballon dans la course au bon moment et au bon endroit, je termine du pied droit dans ce n'est pas habituel pour moi", a-t-il estimé dans un sourire.

Après cette nette qualification, Chelsea saura ce vendredi à 13h quel sera son prochain adversaire lors des quarts de finale de la compétition. Il faudra ensuite pour les Blues se recontrer sur le championnat, eux qui occupent actuellement la sixième place à 3 points d' (avec un match en moins). Un gros match les attend ce dimanche puisqu'ils seront en déplacement à (17h30).