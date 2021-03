Chelsea, N'Golo Kanté rend hommage à Thomas Tuchel

Très apprécié par l'entraîneur allemand, l'international français a loué l'impact de l'ancien du PSG, arrivé cet hiver chez les Blues.

Dans le dur au coeur de l'hiver, Chelsea a remonté la pente depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche. Bien que les Blues n'aient pas réussi à l'emporter ce dimanche contre Manchester United, ils pointent à la cinquième place et sont revenus dans la course pour se qualifier en Ligue des champions. Après la rencontre, au micro de RMC Sport, N'Golo Kanté s'est réjoui d'avoir retrouvé sa place dans le onze de départ et a encensé Thomas Tuchel.

"Ça fait plaisir d'être titulaire. J'ai aussi fait quelques passages sur le banc, c'est pas mal, l'équipe gagne. C'est une bonne situation, on s'est remis dans la course pour le top quatre. Débuter ce genre de matchs, ça fait plaisir. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné, il y a eu pas mal d'occasions. On aurait pu l'emporter, comme ils auraient pu marquer. Au final, c'est un résultat juste", a expliqué l'international français des Blues.

"Je suis un joueur, c'est l'entraîneur, donc il me dirige comme les autres joueurs. Ensuite, il est venu avec des belles idées, son enthousiasme, sa tactique, son expérience. Il a essayé d'apporter tout ce qu'il a fait dans le passé. Ça marche plutôt bien, on s'est remis dans la course pour le Top 4. On a fait un bon premier match en Ligue des champions; On est content qu'il soit là et on espère que ça va bien se passer", a ajouté le Français.

Il y a quelques semaines, Thomas Tuchel avait également encensé le milieu de terrain français. L'Allemand qui aurait aimé l'avoir sous ses ordres lorsqu'il dirigeait le Paris Saint-Germain a désormais la chance de pouvoir bénéficié du talent de l'ancien joueur de Leicester. En conférence de presse, début février, Thomas Tuchel avait rendu hommage à N'Golo Kanté, lui qui est fan de sa mentalité et de son professionnalisme.

"Je pense que N'Golo s'inscrit dans les plans de n'importe quel manager sur la planète. Par le passé, j'étais désespéré de ne pas l'avoir dans mes équipes. Voir le gars en direct, voir comment il travaille, à quel point il est humble, la qualité qu'il donne à l'équipe... Je suis tellement honoré d'être son entraîneur... Ce que je vois sur le terrain, c'est tout ce que j'attendais et j'attends beaucoup de lui car je suis un énorme fan de ce joueur", a déclaré Thomas Tuchel.

Après avoir manqué plusieurs rencontres, N'Golo Kanté retrouve sa forme physique au fil des semaines et a enchaîné sa deuxième titularisation consécutive face à Manchester United. Le milieu de terrain français devrait continuer d'être dans le onze de départ de Thomas Tuchel lundi prochain lors de la réception d'Everton.