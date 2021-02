Chelsea - Werner se sent coupable du licenciement de Lampard

L'attaquant allemand a peiné à trouver ses marques à Stamford Bridge pour aider des Blues dans le dur jusqu'au départ de Lampard en début d'année.

Timo Werner a admis se sentir "coupable" du licenciement de Frank Lampard, qui, selon lui, serait encore à Chelsea s'il avait marqué plus de buts. Lampard a été relevé de ses fonctions d'entraîneur à Chelsea le 25 janvier dernier après une série de résultats désastreux qui a vu le club abandonner la course au titre.

Werner, qui a rejoint les Blues en provenance du RB Leipzig l'été dernier, s'est rendu coupable d'avoir gaspillé de nettes occasions durant cette période et a maintenant pris une partie de la responsabilité du licenciement de Lampard.

"Quand vous venez ici pour jouer en tant qu'attaquant et être l'homme qui marque les buts, bien sûr, je me suis senti un peu coupable d'avoir manqué tant d'occasions, a déclaré l'attaquant allemand à Sky Sports. Pour le club, pour l'ancien manager mais aussi pour moi car je veux marquer tout le temps et autant que possible.

"Bien sûr, si j'avais marqué quatre ou cinq buts de plus, l'ancien entraîneur serait peut-être encore là parce que nous aurions peut-être gagné deux ou trois matches de plus, mais il ne faut pas trop regarder derrière parce qu'il y a trop de matches devant nous."

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, s'est rapidement mis à marquer de son empreinte l'équipe de Chelsea depuis son arrivée à la place de Lampard. Il a stabilisé le navire en décrochant six victoires sur ses huit premiers matches aux commandes.

Au début du règne de Tuchel, Werner a été un habitué du onze de départ, le joueur de 24 ans étant principalement déployé sur la gauche d'un trio de tête dans une nouvelle configuration en 3-4-3.

L'ancienne star de Leipzig a mis fin à une série de 14 matches sans but en trouvant le chemin des filets lors de la victoire 2-0 contre Newcastle le 15 février, et a également enregistré trois passes décisives lors de ses six premiers matches sous les ordres de Tuchel.

Werner semble soudain plus menaçant dans le dernier tiers, mais il espère ajouter à son palmarès d'ici la fin de la saison avec son modeste bilan à Chelsea, qui se situe actuellement à 10 buts en 34 apparitions.

Werner aura probablement une autre occasion d'impressionner lorsque Chelsea accueillera Manchester United lors d'un match crucial de Premier League dimanche. Les Blues auront ensuite l'occasion de rencontrer le champion en titre Liverpool à Anfield jeudi, quatre jours avant d'accueillir Everton.