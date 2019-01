Chelsea-Manchester United en 8es de finale de la FA Cup

Le tirage au sort des 8es de finale de la FA Cup a été effectué ce lundi. Il a accouché d'une affiche de prestige, mettant aux prises Chelsea à MU.

Les rencontres des 8es de finale de la Coupe d'Angleterre sont connues. La principale affiche vers Chelsea croiser le fer avec Manchester United. Il s'agit d'un remake de la dernière finale de cette compétition et qui avait vu les Blues l'emporter 1-0 grâce à un pénalty transformé par Eden Hazard.

Les Red Devils ne sont pas très vernis dans cette épreuve. Au précédent tour, ils avaient déjà dû se coltiner un gros bras de la Premier League, en l'occurrence Arsenal. Un choc qu'ils ont cependant parfaitement négocié, s'imposant 3-1 à l'Emirates Stadium.

Manchester City, l'autre favori de la compétition, se déplacera chez le vainqueur du duel entre Middlesbrough et Newport County. Crystal Palace, tombeur de Tottenham, défiera Doncaster Rovers. Enfin, Wimbledon et Milwall, qui ont sorti respectivement West-Ham et Everton, auront à en découdre entre eux.

Le programme des 8es de finale de la FA Cup :

Brighton/West Brom v Derby County

Portsmouth/QPR v Watford

Swansea City v Barnet/Brentford

Chelsea v Manchester United

Middlesbrough/Newport County v Manchester City

Doncaster Rovers v Crystal Palace

AFC Wimbledon v Millwall

Bristol City v Shrewsbury/Wolves