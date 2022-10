Chelsea - Manchester United : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Chelsea - Man United : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet en Premier League ce samedi. Deux prétendants au top 4 s'affrontent à Stamford Bridge. D'un côté Chelsea, quatrième de Premier League avec vingt points en dix matches, de l'autre Manchester United, cinquième avec dix-neuf points en dix matches. Si les deux clubs paraissent un peu juste pour lutter pour le titre en compagnie de Manchester City et d'Arsenal, ils ont un objectif commun : se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via le championnat en finissant dans le top quatre.

Potter toujours invaincu avec Chelsea

Après un début de saison poussif qui a coûté sa place à Thomas Tuchel, Chelsea a repris du poil de la bête. Depuis le nomination de Graham Potter, les Blues sont encore invaincus toutes compétitions confondues. Certes, Chelsea reste sur un triste match nul sur la pelouse de Brentford, mais l'entraîneur du club londonien avait procédé à une large revue d'effectif avant une semaine décisive pour les Blues avec la réception de Manchester United et un match capital en C1 face à Salzbourg.

Encore à la recherche de son système de jeu et handicapé par des blessures en défense, Graham Potter fait face à un test grandeur nature avec son premier affrontement face à un cador de Premier League. Une victoire à Stamford Bridge viendrait valider son beau travail effectué depuis un mois sur le banc du club de l'Ouest de Londres.

Après Liverpool, Arsenal et Tottenham, à qui le tour ?

Manchester United aussi semble avoir trouvé son rythme de croisière. Les Red Devils ont certes sombré contre Manchester City, mais hormis lors de ce choc, ils ont toujours répondu présent dans les gros matches. Erik Ten Hag et ses hommes se sont offert le scalp de Tottenham mercredi soir et avant ça ils avaient vaincu Liverpool et Arsenal.

Seul petit bémol, toutes ces victoires ont eu lieu à Old Trafford. Autre point noir, Manchester United aborde ce choc face à Chelsea avec pas mal de distractions. En effet, Cristiano Ronaldo monopolise l'attention après sa mise à l'écart pour avoir refusé d'entrer en jeu face à Tottenham et avoir quitté le banc de touche puis le stade avant le terme de la rencontre.

Même sans le Portugais, Erik Ten Hag peut largement espérer ramener un résultat de Stamford Bridge. Le Néerlandais a semble-t-il trouvé son onze type avec une animation offensive plus que prometteuse où Antony, Bruno Fernandes, Sancho et Rashford s'épanouissent.

Horaire et lieu du match Chelsea - Manchester United

Ville : Londres

Londres Stade : Stamford Bridge

Stamford Bridge Heure : 18:30 UTC+2 (heure française) / 16:30 GMT / 17:30 UTC+1 (BST) / 12:30 EST / 09:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Chelsea - Man United ?

Chelsea - MU

13ème journée de Premier League

Samedi 22 octobre

18h30 sur Canal + Foot

Stream : Canal + Foot, My Canal

Prise d'antenne : 18h10 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Chelsea et de Manchester United

Chelsea : VVVVN



Man United : VVVNV

Les blessés et absents :

Graham Potter va devoir faire sans trois absents de marque. En effet, l'entraîneur des Blues a récemment perdu Reece James, son titulaire à droite sur blessure, tandis que N'Golo Kanté a rechuté et sera absent au moins jusqu'à la Coupe du monde. Autre forfait important, celui de Wesley Fofana touché au genou depuis le match de Ligue des champions face à Milan. Enfin, Connor Gallagher est incertain.

Du côté de Manchester United, comment ne pas évoquer l'absence de Cristiano Ronaldo qui a fait les gros titres cette semaine. Le Portugais est écarté par son entraîneur et sa direction après avoir refusé d'entrer face à Tottenham et d'avoir quitté Old Trafford avant la fin du match. Anthony Martial est toujours blessé, tout comme Tuanzebe, Wan-Bissaka, Van de Beek et Williams. Enfin, Greenwood est indisponible en raison de ses griefs avec la justice.

Les équipes probables

XI de départ de Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly - Sterling, Kovacic, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz - Aubameyang.

XI de départ de MU : De Gea - Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford.