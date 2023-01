Chelsea - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Chelsea - Manchester City : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet entre deux cadors de la Premier League. Chelsea, dixième, n'a plus le droit à l'erreur pour espérer terminer parmi les quatre premiers en fin de saison, mais en face, Manchester City, deuxième de Premier League, à sept points d'Arsenal, a une occasion en or de refaire une partie de son retard après le match nul des Gunners contre Newcastle.

Les deux équipes vont s'affronter deux fois en trois jours, la première fois en Premier League ce jeudi puis en FA Cup, trois jours plus tard. Cette saison, Manchester City a déjà battu les Blues en Carabao Cup et voudra asseoir sa domination sur les hommes de Graham Potter. Bien évidemment, les Cityzens partent largement favoris de cette rencontre, même si les deux équipes restent sur un match nul en championnat.

Stopper Haaland, l'immense défi de Chelsea

Chelsea a été tenu en échec sur la pelouse de la lanterne rouge Nottingham, affichant une nouvelle fois ses difficultés à gagner et à enchaîner une série de victoire en championnat, tandis que Manchester City n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Everton. Pep Guardiola pourra compter sur sa machine Erling Haaland pour aller chercher une douzième victoire en championnat.

L'international norvégien a déjà marqué vingt et un buts cette saison en Premier League et reste sur un but par match au minimum lors des trois derniers matches de championnat. Erling Haaland sera à surveiller de près pour la défense de Chelsea, tandis que chez les Blues, Raheem Sterling, buteur lors du dernier match, aura certainement à coeur de briller face à son ancien club.

Horaire et lieu du match Chelsea - Manchester City

Ville : Londres

Londres Stade : Stamford Bridge

Stamford Bridge Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Chelsea - Manchester City ?

Chelsea-Manchester City

Premier League

Jeudi 5 janvier

21h00 sur Canal + et Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de Chelsea et de Manchester City

Chelsea : DDDVN



Manchester City : DVVVN

Les blessés et absents de Chelsea et de Manchester City :

Pas de nouveauté côté absent à Chelsea. Graham Potter va encore devoir faire sans Armando Broja, Wesley Fofana, N'Golo Kanté et Reece James, les blessés de longue date chez les Blues. Chilwell, Mendy et Loftus-Cheek sont quant à eux incertains.

Du côté de Manchester City comme lors du dernier match face à Everton, Pep Guardiola va devoir faire sans son soldat de la défense Ruben Dias. Aymeric Laporte est pour sa part incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella - Zakaria, Jorginho, Mount - Sterling, Havertz, Pulisic.

XI de départ de Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Akanji, Ake - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Haaland, Grealish.