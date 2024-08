Chelsea - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Chelsea vs Manchester City

Chelsea et Manchester City s’affrontent dans le cadre de la première journée de Premier League. Les dernières infos ici.

A l’instar de la Ligue 1 française, qui a ouvert sa nouvelle campagne, vendredi, la Premier League a débuté par une victoire étriquée de Manchester United contre Fulham (1-0). Champion d’Angleterre, Manchester City démarre officiellement sa nouvelle saison contre Chelsea, ce dimanche. Un choc qui aura lieu au Stamford Bridge.

Les Blues avec un nouveau visage face aux champions

Après une saison très mouvementée, Chelsea a terminé à la sixième place du championnat. Mais les Blues entament une nouvelle page de leur histoire, car Mauricio Pochettino a quitté la tête du staff technique du club à l'issue de la saison dernière. Le technicien argentin a été remplacé par Enzo Maresca. Mais la présaison des Blues n’a pas été convaincante puisque ces derniers ont perdu trois de leurs six matchs amicaux notamment contre le Celtic Glasgow (1-4), Manchester City (4-2) ou encore le Real Madrid (2-1). Battus par les Skyblues en demi-finales de FA Cup en avril dernier, les Blues veulent gagner ce match pour se venger.

De l’autre côté de la ligne de bataille, Manchester City tentera de démarrer sur une bonne note. Les hommes de Pep Guardiola, qui n’avaient perdu que trois rencontres en championnat la saison dernière, veulent faire mieux lors de cette nouvelle campagne pour conserver leur trophée pour la cinquième fois consécutive. Mais les Skyblues n’ont pas fait forte impression lors de la présaison. Manchester City a été surpris par le Celtic Glasgow (défaite 3-4), battu par l’AC Milan (2-3). Mais les Citizens ont pu battre les Blues (4-2) et fait un match nul contre le Barça (2-2, défaite aux tirs au but 4-1). Les champions d’Angleterre ont déjà remporté un trophée pour cette nouvelle saison après la victoire aux tirs au but contre Manchester United (1-1, tab 7-6) lors de la finale du Community Shield.

Horaire et lieu du match

Chelsea - Manchester City

1ère journée de Premier League

Lieu : Stamford Bridge

A 17h30 française

Les compos probables du match Chelsea - Manchester City

Chelsea : Jorgensen - M. Gusto, Fofana, Colwill, Chilwell - Caïcedo, Lavia, Enzo - Nkunku, Palmer, Jackson

Manchester City : Ortega - Walker, R. Dias, Aké, Akanji - Rodri, De Bruyne, Silva - Foden, Haaland, Doku

Sur quelle chaîne suivre le match Chelsea - Manchester City ?

Le match entre Chelsea et Manchester City sera à suivre ce dimanche 18 août 2024 à partir de 17h30 sur Canal+ et Canal+ Foot. Vous pourrez regarder en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.