Chelsea : Lukaku s'excuse platement

Romelu Lukaku a présenté des excuses publiques aux supporters de Chelsea, à l'entraîneur, au club et au conseil d'administration après son interview avec Sky Italia. Il l'a fait dans une interview avec l'application Fifth Stand :

Des excuses publiques pour Lukaku

Lukaku a déclaré : "Ils n'ont pas besoin de remettre cela [l'engagement] en question. Au bout du compte, j'ai toujours dit que je voulais venir ici pour réussir, c'est pourquoi j'ai signé un contrat de cinq ans. Je pense que Chelsea, en tant que club, est synonyme de succès.

"Je pense que tous les joueurs qui viennent ici gagnent et j'ai une passion particulière pour ce club et je veux atteindre cet objectif avec ce club de football et je veux gagner ici pendant de nombreuses années.

"C'est pourquoi j'ai signé un contrat de cinq ans et je veux m'assurer de montrer mon engagement à l'entraînement tous les jours et dans les matchs pour ce club de football."

Lukaku poursuit : "Aux fans, je suis désolé pour la contrariété que j'ai causée.

"Les gars, vous connaissez la connexion que j'ai avec ce club depuis mon adolescence, donc je comprends totalement que vous soyez bouleversés. Évidemment, c'est à moi maintenant de restaurer votre confiance et de montrer mon engagement chaque jour sur le terrain d'entraînement et dans les matchs en essayant de faire en sorte que nous gagnions des matchs.

"Je m'excuse également auprès du manager, de mes coéquipiers et du conseil d'administration. Ce n'était pas le bon moment aussi et je veux aller de l'avant à partir de cela et nous commençons à gagner des matchs de football et je suis performant pour l'équipe de la meilleure façon."