Chelsea : Lukaku reconnaît avoir commis une erreur

L'attaquant belge a rejoint Stamford Bridge à l'été 2021, mais il est de retour en Italie 12 mois plus tard.

Romelu Lukaku a admis que son transfert de 116 millions d'euros à Chelsea était "une erreur" et qu'il a toujours eu l'intention de retourner à l'Inter Milan. L'international belge a fracassé des records de transfert en retournant à Stamford Bridge durant l'été 2021 en rejoignant la Premier League, mais il est retourné en Italie à peine 12 mois plus tard.

"Partir de l'Inter, une erreur"

L'attaquant de 29 ans a eu du mal à s'adapter aux exigences tactiques de Thomas Tuchel dans l'ouest de Londres, ce qui l'a conduit à n'inscrire que 15 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Il a rapidement été déterminé qu'un prêt à San Siro serait la meilleure option pour toutes les parties concernées. Lukaku accepte que le mauvais choix de carrière a été fait en forçant pour réaliser un deuxième passage à Chelsea.

Il a déclaré lors d'un événement pour présenter le nouveau maillot de l'Inter pour la campagne 2022-23 : "Le plus grand défi de ma carrière sera cette saison ici. Je suis parti. C'était une erreur. Maintenant, je suis heureux de porter ce maillot, l'équipe sait ce que nous devons faire, ce sera un grand défi cette saison et nous devons continuer comme ça".

Lukaku en reconquête

"J'ai réalisé la saison dernière, quand j'étais en Angleterre, à quel point l'Inter Milan est important dans le monde. Le profil du club s'améliore à l'échelle internationale, l'approche des médias sociaux est vraiment importante aussi et vous pouvez voir comment nous agissons dans les vestiaires, à l'entraînement, nos embrassades et nos blagues. Milan est une ville merveilleuse et c'est pourquoi j'ai gardé l'ancien appartement quand je suis allé à Londres, parce que ma mère venait ici tout le temps et je voulais y retourner aussi", a ajouté le Belge.

Romelu Lukaku était impatient de retourner à Chelsea et de prouver là où il avait échoué plus jeune ayant déjà fait 15 apparitions sans le moindre but pour le club entre 2011 et 2014. Un transfert à gros budget n'a pas fonctionné comme prévu et il semble qu'il y ait peu de chances que l'ardoise soit effacée pour le Belge par les poids lourds de la Premier League.

Tuchel n'exclut rien, mais le tacticien allemand est déjà en train de tourner la page d'une expérience ratée après avoir mis en place un autre accord attrayant pour l'attaquant international anglais Raheem Sterling. Il a déclaré à Sky Sports lorsqu'on lui a demandé si Lukaku avait un avenir à Chelsea : "Compte tenu du fait qu'il n'est que prêté, bien sûr qu'il y a une chance. Je ne sais pas si c'est très probable, mais ce n'est pas à moi de donner une perspective à ce sujet. Il y a une chance pour lui."