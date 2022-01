Chelsea : Lukaku est passé par la case amende

Chelsea a infligé à Romelu Lukaku une amende de 325 000 livres suite à ses récents commentaires sur sa situation au club et à ses critiques de la tactique de Thomas Tuchel.

Dans le même temps, Lukaku a dû présenter des excuses publiques sur le site officiel de Chelsea, après avoir déclaré qu'il n'était pas heureux chez les Blues après son transfert estival de l'Inter, champion de Serie A. "Physiquement, je vais bien, mais je ne suis pas heureux.

"Physiquement, je vais bien, mais je ne suis pas heureux de la situation à Chelsea", a déclaré Lukaku à Sky Italia.

"Tuchel a choisi de jouer avec un autre système. Je ne suis pas heureux et c'est normal. La seule chose que je peux faire est de ne pas abandonner et de continuer en tant que professionnel."

Les excuses publiques de Lukaku

Chelsea a mis en ligne sur son site officiel une interview de l'international belge, qui a présenté ses excuses aux fans du club, à ses coéquipiers et à son entraîneur pour son comportement, tout en exprimant son désir de les reconquérir rapidement.

"Aux fans, je suis désolé pour la contrariété que j'ai causée", a déclaré Lukaku.

"Les gars, vous connaissez la connexion que j'ai avec ce club depuis mon adolescence, donc je comprends totalement que vous soyez contrariés.

L'article continue ci-dessous

"Il est évident que c'est à moi maintenant de restaurer votre confiance et je ferai de mon mieux pour montrer mon engagement chaque jour sur le terrain d'entraînement et dans les matchs, en essayant de faire en sorte que nous gagnions des matchs.

"Et aussi au manager, je m'excuse, et aussi à mes coéquipiers et au conseil d'administration, parce que je pense que ce n'était pas le bon moment.

"Je veux aller de l'avant à partir de cela et m'assurer que nous commençons à gagner des matchs de football et que je suis performant pour l'équipe de la meilleure manière."