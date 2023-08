Chelsea : Lukaku annonce son départ vers ce club

Persona non grata a Chelsea, Romelu Lukaku a finalement a trouvé un point de chute. L’international belge va tenter de relancer sa carrière.

L’histoire entre Chelsea et Lukaku est assez particulière. Recruté par les Blues en 2011, Romelu Lukaku a connu des débuts difficiles et a été prêté à deux reprises en 2012 et en 2013 respectivement à West Bromwich Albion et à Everton. Ses différents prêts n’ont pas été concluants et Chelsea a décidé de se séparer complètement de lui en 2014.

Le Diable Rouge a été recruté par Everton, club dans lequel il a lancé sa carrière. En 3 saisons avec les Toffees, Lukaku s’est illustré de la plus belle des manières et est devenu le buteur attitré du club de la Mersey. Des prestations lumineuses qui ont poussé Manchester United à le signer en 2017 pour un montant de 84 millions d'euros. Après deux saisons difficiles dans le nord de l’Angleterre, il rejoint l’Inter Milan en 2019. Sous la houlette d’Antonio Conté, il connaît une saison 2020-2021 éblouissante. Meilleur buteur de son club, le belge contribue énormément au sacre de l’Inter Milan en Série A.

Alors qu’il était dans une forme exceptionnelle, l’international belge a été recruté une deuxième fois de sa carrière par Chelsea. Mais quelques mois après, les vieux démons resurgissent. Le belge est devenu méconnaissable avec des prestations ternes et est prêté à l’Inter Milan l’été 2022 pour une saison avant de revenir cet été à Chelsea. Mais Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Chelsea a fait comprendre à ses dirigeants que Lukaku ne rentre pas dans ses plans cette saison. En quête d’un nouveau challenge, Lukaku était courtisé par la Juventus de Turin ainsi que le FC Barcelone mais va finalement signé à Rome.

Lukaku à l’As Rome

A 3 jours de la fin du mercato estival, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge(75 buts,108 sélections) a finalement trouvé un point de chute.

Dans une interview accordée au média Belge Het Laatste Nieuws, Lukaku a révélé qu’il portera dans les prochaines heures la tunique de l’as Rome.«Je suis nerveux, je vais à Rome demain pour signer » a-t-il confié.

Le média anglais Telegraph évoque un prêt d’un an du colosse attaquant vers la Louve. Privé de Tammy Abraham, victime d’une grave blessure, Jose Mourinho tient désormais un atout offensif de poigne en la personne de Lukaku. Le buteur de 31 ans sera en concurrence avec l’international italien Andrea Belotti, auteur d’une saison terne l’année dernière, ou il avait inscrit (4buts en 46 matchs), un ratio très faible qui ne cadre pas avec les ambitions du club transalpin.