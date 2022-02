Chelsea - Lille (2-0) : N’Golo Kanté les a encore tous séduits

Est-ce la chaleur des nuits européennes qui transcendent N’Golo Kanté ? La question peut se poser tant le milieu de terrain français semble apprécier la Ligue des Champions. Pion essentiel dans le sacre de Chelsea la saison dernière, le champion du monde 2018 a remis ça mardi soir contre Lille. Absent début décembre à cause d’un problème au genou puis ayant contracté le coronavirus au début de l’année, Kanté n’a pu retrouvé le niveau qui était le sien depuis son arrivée chez les Blues.

Est-ce le contrecoup de tous ces efforts et de cette ascension fulgurante depuis cinq, six ans ? La question peut se poser et Thomas Tuchel l’a compris, n’hésitant pas à le faire souffler quand le calendrier ou le match le permettent. Mais que l’ancien coach du PSG se rassure, l’arrivée du printemps donne l’impression de redonner des couleurs à N’Golo Kanté.

"Disons qu'il n'a pas été facile pour lui, ces dernières semaines, de retrouver sa force et son rythme après sa blessure et après avoir été absent pendant quelques matchs, a avoué Tuchel après la victoire contre Lille. Mais aujourd'hui, il était de retour à son meilleur niveau."

"Il s'est amélioré de minute en minute tout au long du match et, instantanément, cela a un impact énorme. Mais ce n'est pas une surprise. Nous l'attendions depuis quelques matchs maintenant. Aujourd'hui, il a trouvé son rythme et c'était une performance absolument exceptionnelle."

Kanté décisif

Dans son rôle de machine à gratter des ballons et d’harceleur du porteur du ballon adverse, Kanté est en effet parmi ce qui se fait de mieux sur la planète foot. Elu homme de ce 8e de finale aller de C1 et auteur d’une passe décisive pour Pulisic, Kanté n’en finit plus d’impressionner aussi bien ses coéquipiers que ses adversaires. Miné par une qualification compromise pour le tour suivant, Jocelyn Gourvennec n’a pu que s’incliner devant la prestation de son compatriote.

"C'est un joueur impressionnant qui ne laisse pas de temps aux autres avec le ballon. Il peut réaliser des percées rapidement, notre joueur a même essayé de faire faute sur lui et n'a pas pu le faire (sur le but de Pulisic, ndlr), ce moment a été la clé du match. Par son intensité, il a dicté le tempo pour Chelsea."